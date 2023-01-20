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即市新聞

20/01/2023 16:34

《本港經濟》１２月基本通脹率升至２％，全年平均為１﹒７％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，去年１２月份整體消費物價與一年前同月比
較，上升２％，較１１月份的相應升幅（１﹒８％）及市場預估（１﹒９％）為高。剔除所有政
府一次性紓困措施影響後的基本通脹率亦為２％，較１１月份（１﹒７％）高，主要是由於新鮮
蔬菜價格上升和資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。
　
＊蔬菜及通訊服務費帶動上月通脹上升＊
　
　　在去年第四季，綜合消費物價指數按年上升１﹒８％，剔除所有政府一次性紓困措施的影響
，相應升幅為１﹒８％。２０２２年全年計，綜合消費物價指數按年升１﹒９％。剔除所有政府
一次性紓困措施的影響，相應升幅則為１﹒７％。
　
＊政府料短期通脹率保持溫和＊
　
　　政府發言人表示，去年１２月份基本消費物價通脹率維持溫和，儘管主要由於新鮮蔬菜價格
急升而較上月有所上升。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯
升幅，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。２０２２年全年合計，基本消費物
價通脹率平均為１﹒７％。
　　展望將來，外圍價格壓力應維持顯著，儘管料會有一些緩和。本地經濟活動預期會改善，本
地成本壓力或會隨之增加。總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。
政府會繼續留意情況。（ｃｌ）
　
　

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