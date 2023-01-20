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20/01/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２１９８５點，無升跌，低水６０點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９８３點，跌２點，低水６２
點，最新報２１９８５點，無升跌，低水６０點，合約成交８２７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７４５１點，跌８點，低水３３點，最新報７４５８點，跌
１點，低水２６點，合約成交４０６張。

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