【夜期時段】即月期指最新報２１９８５點，無升跌，低水６０點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９８３點，跌２點，低水６２

點，最新報２１９８５點，無升跌，低水６０點，合約成交８２７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７４５１點，跌８點，低水３３點，最新報７４５８點，跌

１點，低水２６點，合約成交４０６張。

