澳門去年入境旅客減少２６％至５７０萬人次，內地客跌２７﹒５％

《經濟通通訊社２０日專訊》澳門統計暨普查局資料顯示，２０２２年全年入境旅客合共

５７０﹒０３萬人次，按年減少２６％。不過夜旅客及留宿旅客分別有３２１﹒６３萬人次及

２４８﹒４萬人次，按年分別下跌１９﹒８％及３２﹒８％。由於不過夜旅客佔整體旅客的比重

（５６﹒４％）較２０２１年有所增加，令旅客平均逗留時間按年下跌０﹒１日至１﹒５日；不

過夜旅客的平均逗留時間維持在０﹒１日，留宿旅客則上升０﹒２日至３﹒４日。

其中，２０２２年全年中國內地旅客有５１０﹒５９萬人次，按年減少２７﹒５％，其中個

人遊旅客（１６８﹒１８萬人次）下跌３１﹒３％，大灣區珠三角九市旅客（３３３﹒２７萬人

次）亦減少１９﹒１％；與此同時，香港（５１﹒３４萬人次）和台灣地區旅客（６﹒７３萬人

次）分別錄得１２﹒８％及５﹒１％的跌幅。



＊上月內地旅客同比跌近５６％＊



單計去年１２月，入境旅客有３８﹒９４萬人次，按月增加６﹒２％，按年則減少

５２﹒６％。留宿旅客（２２﹒９４萬人次）及不過夜旅客（１５﹒９９萬人次）按年分別下跌

４１﹒８％及６２﹒５％。按客源分析，中國內地旅客按年減少５５﹒９％至３３﹒６６萬人次

，其中個人遊旅客有１６﹒５１萬人次。大灣區珠三角九市旅客共１９﹒５萬人次。香港及台灣

地區旅客分別有４﹒２９萬人次及６６７９人次。（ｃｌ）

