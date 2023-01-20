【企業盈警】贏家時尚（０３７０９）料去年純利跌約３５％

《經濟通通訊社２０日專訊》贏家時尚（０３７０９）發盈警，預期２０２２年全年純利按
年減少約３５％。
集團稱，預期錄得收益減少，主因期內內地ＣＯＶＩＤ－１９感染病例持續上升，對集團零
售額造成嚴重影響。再加上根據本公司採納的股份獎勵計劃授出第三批獎勵股份而產生的股份開
支。（ｒｈ）
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