  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2023 16:52

【企業盈警】贏家時尚（０３７０９）料去年純利跌約３５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》贏家時尚（０３７０９）發盈警，預期２０２２年全年純利按
年減少約３５％。
　　集團稱，預期錄得收益減少，主因期內內地ＣＯＶＩＤ－１９感染病例持續上升，對集團零
售額造成嚴重影響。再加上根據本公司採納的股份獎勵計劃授出第三批獎勵股份而產生的股份開
支。（ｒｈ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/01/2023
BDI運費指數跌跌不休　東方海外遭瑞信唱淡逆市下挫　趁市旺可博反彈？
人氣文章FOCUS20/01/2023
【FOCUS】法百萬人大罷工　揭兩大難題待解
人氣文章財經熱話20/01/2023
發盈喜獲大行唱好兼油價創7周高　中海油中石油齊急升
人氣文章財經熱話20/01/2023
《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現 美團仍有沽壓宜150元部署
人氣文章大行報告20/01/2023
【大行炒D乜】復常要買餐飲零售股？高盛點評一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning20/01/2023
溫鋼城料外資仍有流入港股空間　恒指最樂觀望兩萬五
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金