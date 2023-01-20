【虛擬保險】保泰人壽夥多個機構開展基層醫療提供免費基因檢測

《經濟通通訊社２０日專訊》為響應政府號召推動基層醫療發展以預防糖尿病及其他嚴重危

疾，香港首間虛擬保險公司保泰人壽（Ｂｏｗｔｉｅ）與香港中文大學基金會轄下註冊慈善團體

亞洲糖尿病基金會（ＡＤＦ）、由本地學者創立的生物科技初創公司基琳健康

（ＧｅｍＶＣａｒｅ）及默克藥業（香港）（Ｍｅｒｃｋ）合作，免費為旗下特選自願醫保客戶

提供糖尿病基因測試服務，以儘早預防糖尿病。（ｂｎ）

