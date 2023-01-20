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20/01/2023 17:41

【企業盈喜】龍資源料去年稅後純利增至最多３００萬澳元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期集團於截至２０２２年１２
月３１日止年度將會錄得介乎約２００萬澳元至３００萬澳元的除稅後純利，而截至２０２１年
１２月３１日止年度的除稅後純利為３０萬澳元。
　　與相應期間相比，除稅後純利改善乃由於報告期間集團芬蘭業務經營成本降低。（ｂｎ）

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