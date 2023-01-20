【企業盈喜】龍資源料去年稅後純利增至最多３００萬澳元

《經濟通通訊社２０日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期集團於截至２０２２年１２
月３１日止年度將會錄得介乎約２００萬澳元至３００萬澳元的除稅後純利，而截至２０２１年
１２月３１日止年度的除稅後純利為３０萬澳元。
與相應期間相比，除稅後純利改善乃由於報告期間集團芬蘭業務經營成本降低。（ｂｎ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法
|財經熱話20/01/2023
《嚟緊炒D乜》新世界走勢不俗 中線目標31銀好快到
|中國故事20/01/2023
《神州經脈》上海GDP收縮 虎年收爐A股高昂 外資周流入次高
|財經熱話20/01/2023
BDI運費指數跌跌不休 東方海外遭瑞信唱淡逆市下挫 趁市旺可博反彈？
|FOCUS20/01/2023
【FOCUS】法百萬人大罷工 揭兩大難題待解
|財經熱話20/01/2023
發盈喜獲大行唱好兼油價創7周高 中海油中石油齊急升
|財經熱話20/01/2023
《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現 美團仍有沽壓宜150元部署
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰