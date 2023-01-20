【企業盈喜】龍資源料去年稅後純利增至最多３００萬澳元

《經濟通通訊社２０日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期集團於截至２０２２年１２

月３１日止年度將會錄得介乎約２００萬澳元至３００萬澳元的除稅後純利，而截至２０２１年

１２月３１日止年度的除稅後純利為３０萬澳元。

與相應期間相比，除稅後純利改善乃由於報告期間集團芬蘭業務經營成本降低。（ｂｎ）

