【企業盈警】中國建材（３３２３）料去年純利跌約５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國建材（０３３２３）公布，預期集團於２０２２年度未經

審核的純利將較上年下降５０％左右。

集團解釋，下降主要由於主要產品水泥、商品混凝土、石膏板和玻璃纖維的銷量下降，水泥

、商品混凝土的銷售價格下降，煤價上升導致的水泥單位銷售成本上升，及集團按公允值於損益

賬確認的金融資產公允價值大幅減少所致，但部分被資產處置收益增加所抵銷。（ａｃ）

