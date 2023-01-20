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20/01/2023 17:27

國泰（００２９３）：料去年虧損擴大至６４億至７０億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國泰航空（００２９３）公布，預計去年集團將錄得綜合股東
應佔虧損約６４億至７０億元，而２０２１年度錄虧損５５億元。
　　國泰指，旗下航空公司及附屬公司的下半年業績表現，較上半年有顯著改善。然而，
２０２２全年仍會錄得輕微虧損。另外，集團聯屬公司錄得龐大虧損。
　　國泰航空集團行政總裁林紹波表示，樂見集團旗下航空公司及附屬公司在２０２２年下半年
的營運和財務狀況持續得而改善。香港逐步放寬旅遊限制及檢疫要求，促使於２０２２年下半年
達至整體經營正現金流。
　
＊國泰航空及香港快運客運力料年底恢復至疫前７０％＊
　
　　林紹波表示，展望２０２３，公司十分興奮能堅定地繼續向前邁進，重建國泰航空及香港國
際航空樞紐的地位。然而，未來仍有不少挑戰，會以審慎及負責任的態度推進復常。集團旗下的
國泰航空及香港快運預計於２０２３年底可運作相當疫情前７０％的客運航班運力，目標是於
２０２４年底恢復疫情前的客運運力水平。
　　林紹波預計，１月份及農曆新年期間的需求將持續強勁，主要受出行的休閒旅遊需求帶動。
自香港和內地恢復免檢疫通關後，我們將繼續在可行的情況下盡快增加更多的航班及航點。目標
是於２月底每周運作逾１００對往返香港和內地１４個城市的航班。（ａｃ）
　　

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