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20/01/2023 18:20

【企業盈警】新世界百貨（８２５）料中期盈轉虧蝕不逾１﹒７２億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新世界百貨（００８２５）發盈警，截至２０２１年１２月
３１日止六個月純利約４１００萬元比較，預期集團截至２０２２年１２月３１日止中期將錄得
虧損不超過約１﹒７２億元。
　　集團指，盈利能力減弱主要由於受到疫情的持續及長時間影響及外滙虧損增加。（ａｃ）

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