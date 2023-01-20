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20/01/2023 17:16

【企業盈警】西證國際料去年綜合淨虧損擴大至約２﹒４１億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》西證國際證券（００８１２）發盈警，預期２０２２全年錄得
綜合淨虧損約２﹒４１億元，對比２０２１年同期錄得綜合淨虧損約５９００萬元。
　　公司稱，預期綜合淨虧損增加主因期內坐盤買賣業務預期投資虧損淨額約１﹒１２億元，對
比２０２１年期間錄得投資收益淨額約１﹒０８億元。（ｒｈ）
　
　

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