【企業盈警】西證國際料去年綜合淨虧損擴大至約２﹒４１億元

《經濟通通訊社２０日專訊》西證國際證券（００８１２）發盈警，預期２０２２全年錄得

綜合淨虧損約２﹒４１億元，對比２０２１年同期錄得綜合淨虧損約５９００萬元。

公司稱，預期綜合淨虧損增加主因期內坐盤買賣業務預期投資虧損淨額約１﹒１２億元，對

比２０２１年期間錄得投資收益淨額約１﹒０８億元。（ｒｈ）





