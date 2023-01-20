【企業盈警】西證國際料去年綜合淨虧損擴大至約２﹒４１億元

《經濟通通訊社２０日專訊》西證國際證券（００８１２）發盈警，預期２０２２全年錄得
綜合淨虧損約２﹒４１億元，對比２０２１年同期錄得綜合淨虧損約５９００萬元。
公司稱，預期綜合淨虧損增加主因期內坐盤買賣業務預期投資虧損淨額約１﹒１２億元，對
比２０２１年期間錄得投資收益淨額約１﹒０８億元。（ｒｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話20/01/2023
BDI運費指數跌跌不休 東方海外遭瑞信唱淡逆市下挫 趁市旺可博反彈？
|FOCUS20/01/2023
【FOCUS】法百萬人大罷工 揭兩大難題待解
|財經熱話20/01/2023
發盈喜獲大行唱好兼油價創7周高 中海油中石油齊急升
|財經熱話20/01/2023
《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現 美團仍有沽壓宜150元部署
|大行報告20/01/2023
【大行炒D乜】復常要買餐飲零售股？高盛點評一表盡掌握
|開市Good Morning20/01/2023
溫鋼城料外資仍有流入港股空間 恒指最樂觀望兩萬五
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰