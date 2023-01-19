《真知灼見－溫灼培》日本貨幣政策正常化利日圓前景

《真知灼見》日央行在周三（１８日）議息會後維持所有貨幣政策不變確令市場大失所望，

但亦非完全超出市場估計。因為日央行於１２月議息會才把１０年國債孳息率的上下波幅範圍擴

闊至正負０﹒５％，很難要求日央行在短短一個月內再作擴闊行動，即變相推高債息。但從日本

１２月生產物價指數高企１０﹒２％及於周五（２０日）公布的同月以消費物價指數衡量的年通

脹率將很大機會攀上４％的新３２年高位情況來看，為打擊通脹似乎日央行未來進一步轉向收緊

貨幣政策還是在所難免。



＊市場料日央行７月加息＊



雖然在議息會上，行長黑田東彥警告該行在貨幣政策上仍具寬鬆可能，但黑田尚餘的任期只

有兩個月。而經歷了黑田八年的超寬鬆貨幣政策但仍未見對日本經濟帶來任何起色，不排除下任

日央行繼任人在貨幣政策上將轉向政策正常化。而有關想法正成為現今市場共識。這樣說又有何

證據呢？這可從利率期貨價格變化中有所反映。對於７月２７日議息會，市場現估計日央行將有

機會加息０﹒１％，機率為市場共識。以現時日本處負０﹒１％息率水平，倘如加息０﹒１％，

即屆時日本的負息年代將徹底過去！



＊貿赤料限制日圓上升能力＊



當日本的貨幣政府變正常化，再配合上美國加息周期快見頂，料這一切可有助日圓匯價走強

，向１２６兌１美元甚至向１２０水平進發。但要日圓更大幅度走強這會有一定困難，除非日本

在貿易上可有所改善。從本周四（１９日）日本公布的最新１２月貿易數字所見，日本仍處赤字

狀態，且已是連續第１７個月出現貿易赤字。眾所周知，日本經濟嚴重依賴貿易支撐，貿易數字

不改善，日圓要大升料始終有困難。最後提提大家，日央行２月是沒有議息會，下次議息會有待

３月１０日。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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