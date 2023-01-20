《基金債券攻略－凌風》女股神絢爛歸於平淡？！

《基金債券攻略》曾幾何時，人稱女股神，或木頭姐的Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ，因

為食正科技股大升的潮流，一度聲名大噪，鋒頭還要蓋過男股神的巴菲特。不過，隨著科技熱潮

退卻，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ操盤的幾隻科技股ＥＴＦｓ，過去一年的表現，可以用不

忍卒睹來形容。

首先，讓我簡單介紹一下Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ。她於２０１４年創立ＡＲＫ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（下稱方舟投資），並以交易所買賣基金的方式（Ｅｘｃｈａｎｇｅ

Ｔｒａｄｅｄ Ｆｕｎｄｓ，下稱ＥＴＦ），將她管理的基金上市，方便投資者買賣，但管理費

就像一些被動型，即追蹤某指數的基金一樣低廉，每年大約０﹒７５％。

方舟投資於２０１４年９月和１０月，先後推出４隻ＥＴＦ，主題分別是新一代互聯網、自

動化技術和機械人、創新科技和基因學，其中創新科技目前成為方舟投資的旗艦ＥＴＦ，也是最

受歡迎和資產值最高的ＥＴＦ。

到了２０１９和２０２１年，再成立一隻金融創新和太空探索的ＥＴＦ，而這６隻ＥＴＦｓ

都是主動管理的，其實跟市場上傳統的主動型基金一樣，都是由Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ

領導的投資團隊負責。

但於２０１６和２０１７年時，方舟投資正式推出兩隻追蹤指數的ＥＴＦｓ，一隻是３Ｄ打

印，另一隻是以色列創新，即是說，這兩隻ＥＴＦｓ不是自己操盤的。

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ的投資取向可以用兩個英文字概括，那就是

Ｄｉｓｒｕｐｔｉｖｅ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ，中文可以譯做「顛覆性創新」。

她認為最具顛覆性的範疇包括基因科技、機械人技術、區塊鏈和人工智能等等。因此，方舟

旗下的基金，都以這些範疇為主題。

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ真的很破格，她管理的ＥＴＦｓ，透明度比傳統基金高很多

，最明顯的例子是她每日會更新ＥＴＦｓ的持倉，讓投資者可以即時知道基金的持股變化。

過去兩年，科技股進入調整期，連已經賺大錢的大型科技股也要跌，更何況一些未賺錢的中

小型科技股？而Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ正正會挑選很多未賺錢中小型科技股，我整理了

該８隻ＥＴＦｓ去年的表現，以及５年回報和成立至今的回報，大家請參看附表。

不如等大家消化一下，過完年之後再跟大家分享我的看法。在此祝大家兔年動如脫兔，龍馬

精神，投資得心應手。兔年見。《凌風》



ＡＲＫ方舟投資旗下８隻交易所買賣基金回報

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ＡＲＫ 基金名稱 成立日期 基金開支 ２０２２年 ５年回報 成立至今回報

比率（％）跌幅（％） （％） （％）

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ＡＲＫ下一代 ３０╱０９╱２０１４０﹒８３ －６７﹒４９－０﹒２８ ＋１１﹒０３

互聯網（ＡＲＫＷ）

ＡＲＫ自動化技術 ３０╱０９╱２０１４０﹒７５ －４６﹒７５＋５﹒４３ ＋１０﹒０２

（ＡＲＫＱ）

ＡＲＫ創新 ３１╱１０╱２０１４０﹒７５ －６６﹒９７－２﹒２ ＋６﹒８４

（ＡＲＫＫ）

ＡＲＫ基因革命 ３１╱１０╱２０１４０﹒７５ －５３﹒９ ＋４﹒２３ ＋５﹒３１

（ＡＲＫＧ）

ＡＲＫ ３Ｄ打印 １９╱０７╱２０１６０﹒６６ －４０﹒３２－３﹒２６ ＋０﹒８３

（ＰＲＮＴ）

ＡＲＫ以色列創新 ０５╱１２╱２０１７０﹒４９ －３８﹒７ －１﹒９５ －１﹒５４

（ＩＺＲＬ）

ＡＲＫ金融創新 ０４╱０２╱２０１９０﹒７５ －６５﹒０７ － －７﹒８９

（ＡＲＫＦ）

ＡＲＫ太空探索 ３０╱０３╱２０２１０﹒７５ －３４﹒３８ － －２３﹒９４

（ＡＲＫＸ）

資料來源：方舟投資網頁。成立至今回報截至２０２２年１２月３１日

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