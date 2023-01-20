《宏觀銓局－馬桂銓》軟著陸？

《宏觀銓局》新春將至，編輯要求筆者提早一星期就交稿。２０２３年首個禮拜，環球市場

都錄得升勢。以當地匯率計算，美國標準普爾５００指數上升１﹒７％、ＭＳＣＩ歐洲指數更漲

了４﹒０６％。受到中國市場重開所帶動，香港恒生指數和中國上證綜合字數分別上升了

５﹒９４％及４﹒２８％，至於撇除日本的ＭＳＣＩ亞太地區指數亦上升３﹒３２％。即使美國

聯儲局的態度依然鷹派，但市場情緒相對正面，主要是因為美國勞工市場持續強勢，市場資金充

裕，但製造業及服務業的採購經理指數等主要領先指標則繼續收縮。

即使加息步伐偏快，美國勞工市場仍保持穩健，增加經濟軟著陸的可能。所謂「軟著陸」，

是指經濟放緩緩、通脹受控，但失業率沒有飆升。聖路易斯聯儲行長布拉德（Ｊａｍｅｓ

Ｂｕｌｌａｒｄ）在１月５日表示：聯儲局公開市場委員會去年採取連串積極行動，今年計劃繼

續提高政策利率，務求通脹預期回復到與當局２％目標一致的水平。隨著實體經濟重回正軌，今

年美國實質通脹可能會跟隨通脹預期下降至較低水平。布拉德補充：軟著陸的可能性比起去年秋

季更高，主要是因為勞工市場並沒有如預期一般放緩。增長步伐又再反彈，勞工市場平穩，現在

正是控制通脹的最好時機。美國１２月份非農業職位上個月增加２２﹒３萬份，比起對上三個月

平均值略低。失業率亦降至３﹒５％。然而，其他領先指標如採購經理指數則在１２月下跌。採

購經理（服務業）指數從１１月的５６﹒５的擴張狀態，變為至１２月的４９﹒６，即是在萎縮

當中。另外，採購經理（製造業）指數亦從４９﹒０跌至４８﹒４。

美國標普５００指數成份企業在１月９日起公布業績，市場預計企業盈利會下跌２﹒２％，

比起早前預計的１﹒６％跌幅更差。利息及成本增加，令企業盈利受壓。不過，利率及商品價格

在過去幾個星期急跌，顯示未來幾季的利潤將會逐步恢復。美國十年期國債孳息率從１１月的

４﹒２１％跌至目前的３﹒５８％；油價亦從之前每桶１２０美元下跌至７５美元以下，商品價

格亦一同回落，均使供應鏈壓力緩和，有助企業盈利回升。

就地域來說，筆者仍然偏好美國多於其他市場，主因是美國的基本因素較強。資產配置方面

，筆者在短期內會保持審慎。隨著美國國債孳息率達３％－４％，國債及投資級別企業債券比起

股票更吸引。現在我們正處於市場周期的底部，增持美國國債或投資級別債券比較合理。去到

２０２３年下半年，假如通脹一如預期降溫，而聯儲局暫停加息甚至減息，筆者或會改投風險較

高的資產，例如高收益債券或者股票。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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