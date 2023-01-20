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20/01/2023 16:14

虎年收爐，恒指高收３９３點報２２０４４，中海油收飆逾５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》虎年最後一個交易日，港股造好，恒指重上２２０００關，恒
生指數全日收報２２０４４，升３９３點或１﹒８２％，主板成交９５１﹒３３億元。恒生中國
企業指數報７４８３，升１７０點或２﹒３４％。恒生科技指數報４５６８，升１１８點或
２﹒６７％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１６﹒３元，升４﹒１元或３﹒６５％，成交７４﹒８
億元；騰訊控股收報３９１﹒８元，升９元或２﹒３５％，成交６５﹒７４億元；美團收報
１６８﹒１元，升７﹒９元或４﹒９３％，成交４６﹒３２億元。國指三大成交股份依次為阿里
巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。
　　中海油（００８８３）收升５﹒３７％，報１１﹒３８元，該股成交約１﹒０７億股，涉資
１２﹒０８億元，盤中高見１１﹒４６元，最低見１０﹒９８元；百度（０９８８８）升
４﹒８８％，收報１３１﹒２元；阿里健康（００２４１）升３﹒９５％，收報７﹒３７元。
　　另外，東方海外（００３１６）逆市收跌３﹒３４％，報１３３元，該股成交約２００萬股
，涉資２﹒６５億元，盤中高見１３７﹒６元，最低見１３１﹒３元；創科實業（００６６９）
跌２﹒４８％，收報９６﹒２５元。（ｋｙ）

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