《雷鳴天下－雷鼎鳴》美國種族歧視亂象

《雷鳴天下》年近歲晚，快將消逝的虎年對整個人類都不是利好的一年，希望兔年世界減少

爭執，共建和諧社會，經濟再度繁榮。



這１３年來，我寫了近１３００篇評論，有不少是關於香港的，但近年我認為香港的情況很

受中美關係的影響，要了解香港，便不能缺少對內地及美國的研究，例如２０１９年的黑暴，便

與美國支持的境外顏色革命套路脫不了關係，香港政府當時對此認識不足，今天若仍不注意美國

社會的動態，便隨時可又再中招。



分析美國及西方國家還有另一重要意義，便是她們的社會問題叢生，其積累的成敗經驗，對

香港的發展頗有參考及警惕作用。



＊排華歷史 搬起石頭砸自己腳＊



近日美國有幾個事件與種族歧視有關，值得我們注意。種族歧視在美國不是新聞，但有些事

件還是使人側目。第一件事是在Ｂｌｏｏｍｉｎｇｔｏｎ的印第安納大學，有一名亞裔女生在巴

士上等候下車時，被一名不認識的５６歲白人婦人揮刀連刺頭部數次，身受重傷，而該名婦人竟

聲稱這是為了要減少一名摧毀美國的人，自以為替天行道，毫無悔意。



第二件事是周日（１５日）有一對姓高似是香港移民的老夫婦，從加州跑到紐約市，接受《

紐約時報》訪問，悲痛緬懷一年前在紐約地鐵站候車時，無端被人推下車軌身亡的４０歲在金融

界工作之女兒。乘坐紐約地鐵的亞裔常被人推下路軌，從前其實也已經多次發生。



此等種族歧視由來已久，１８８２年美國國會還通過了一條排華法（Ｃｈｉｎｅｓｅ

Ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ Ａｃｔ），１０年內禁止中國人入籍美國，亦對中國人移民美國設諸多限

制，其後此法例被多次延續，直到１９４３年才稍為放寬。要知道，當年立法時，正值華人對美

國的鐵路建造作過巨大的貢獻之後，而華人工資亦規定只能是白人的一半，美國政府此舉正是兔

死狗烹。



近日有哈佛及西北大學的著名經濟學家，用現代定量研究方法發現，這個排華法不單不道德

，還是搬起石頭打自己腳之舉，當年華人勞工與美國勞工的互補性很強，不准華人移民，反而大

大破壞了美國勞工的生產力，阻礙了美國的發展，歧視性政策並非沒有代價。我祖籍台山，據香

港台山社團總會資料，當世總共有２３０萬台山人，其中１００萬人在內地、８０萬人在北美洲

、４０萬人在香港，１９世紀時台山人因家鄉山多地少，經濟惡劣，不得不背井離鄉求生，我對

此段歷史甚有感受。



＊倡每個黑人賠３９００萬 瀕臨失智＊



在美國受到種族歧視的，又豈止是亞裔或中國人，原居民早已幾乎被滅族，現存人口的壽命

，也遠比其他美國人為短；至於黑人，曾為奴隸，是美國歷史上極不光彩的一頁，今天黑人的社

會經濟地位甚至壽命，也與白人甚有距離，但其民權運動力量極大，要選票的政客不敢得罪這個

人數遠比亞裔為多的族群，有些彌補黑人被歧視所受損失的做法，卻是走火入魔得很。



有兩件事使人感到美國社會已瀕臨失智。２０１４年加州通過４７號法案，規定只要盜竊數

額在９５０美元以下，便不算重罪；而所謂輕罪，名義上也有點懲罰，但實際上執法當局常都懶

得檢控。這樣一來，我們在新聞中也見到多數為黑人的個人或團夥，屢屢跑到百貨公司或超級市

場「搬屋咁搬」，不少唐人街的餐館也飽受不少人吃霸王餐之苦，難以經營。據說，有一理論是

黑人過去受歧視太甚，現在讓他們在商店自由取物，也是「合情合理」，是否如此，讀者自行判

斷。



沒有最奇怪，只有更奇怪。近月三藩市成立了一個非裔美國人賠償委員會，對三藩市的市長

及Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒｓ（類似香港的立法會）作出建議，對每名在三藩

市居住時間較長的黑人，一次性賠償５００萬美元，並免去他們所有的欠債。你沒有看錯，是

５００萬美元，即３９００萬港元！原因是補償他們歷代受到的壓迫。



＊製造中國外敵 轉移社會矛盾＊



我不否認他們先輩有受過壓迫，但誰要負起賠償的責任？三藩市人口８１﹒５萬，黑人人口

約４６０００人，若此建議成為法案，每名三藩市非黑人居民便須多交３０萬美元的稅，即每個

家庭多交１００萬美元的稅才能埋單，想不破產的只有搬到三藩市灣區的其他社區。



意外的是，其議長還說，希望這荒謬的法案通過，華人社區也不甘寂寞，建議要加州政府要

補償排華法所帶來的損害，要賠償每名華人３５萬美元！



這些鬧劇在一個經濟充滿活力、人人努力賺錢的社會不會出現，正如在中國，與其到處找人

賠償，不如自己拼命工作悶聲發大財。哈佛經濟系有個團隊，研究了美國的社會流動性後，得到

大量發現，其中一項是在１９４０年，９２％以上的美國人，下一代的收入會高於這一代，但到

了１９９０年，只有５０％的下一代收入比他們的父母為高，社會上升流動性衰弱，美國夢褪色

。



反觀中國，皮尤研究社（Ｐｅｗ）早有調查發現，９０％左右的中國人相信下一代收入更高

。歐洲某些國家形勢比美國更差，有此情景，美國西方不人為製造中國作為外敵為社會矛盾轉移

視線才奇怪。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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