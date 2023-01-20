《神州頭條》財經報章頭版摘要：港股通交易日曆優化配套規則發布

《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平全票當選江蘇第十四屆全國人大代表

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１月１５日至１９日，江蘇省十四屆人大一次會議在南京召開，會議選舉產生了江蘇省第十四屆

全國人大代表，在江蘇參選的中央提名的代表候選人習近平，以全票當選第十四屆全國人大代表

。



習近平春節前夕檢查部隊戰備工作

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國家主席習近平１８日以視頻方式檢查部隊戰備工作。他表示，春節就要到了，全軍部隊要加強

戰備值班，堅決維護國家安全和社會穩定，完成好可能擔負的搶險救災等急難險重任務。



服務擴內需，資本市場多維發力

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今年以來，資本市場服務實體經濟持續加力。截至１月１９日，已有１３家公司首發募資；

２２０隻公司債發行，發行額１３９４億元人民幣；１６隻企業債發行，發行額１６３億元人民

幣。





《上海證券報》



習近平春節前夕檢查部隊戰備工作

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國家主席習近平１８日以視頻方式檢查部隊戰備工作。他表示，春節就要到了，全軍部隊要加強

戰備值班，堅決維護國家安全和社會穩定，完成好可能擔負的搶險救災等急難險重任務。



春節市場供應有保障，線下消費場景加快恢復

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國務院新聞辦公室１９日就保障春節市場供應、促進節日消費有關情況舉行發布會。據了解，春

節假期期間居民生活必需品市場供應充足，各類線下消費場景將加快恢復，線上消費保持旺盛勢

頭。



港股通交易，日曆優化配套規則發布

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上交所、深交所和中國結算１９日發布港股通交易日曆優化配套規則和通知，進一步夯實港股通

交易日曆優化的制度基礎。為給市場預留業務技術準備時間，滬港通交易日曆優化實施時間另行

通知。





《證券時報》



習近平春節前夕檢查部隊戰備工作

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國家主席習近平１８日以視頻方式檢查部隊戰備工作。他表示，春節就要到了，全軍部隊要加強

戰備值班，堅決維護國家安全和社會穩定，完成好可能擔負的搶險救災等急難險重任務。



年夜飯預訂火爆，餐飲業「春節檔」回暖可期

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兔年春節將至，年味兒越來越濃。餐飲業「錯失」三年的「春節檔」也迎來了煙火升騰，年夜飯

堂食預訂遭遇先退訂再復訂，目前不少餐廳的年夜飯已被訂滿，而方便操作的年夜飯預製菜市場

同樣升溫明顯。



北交所做市規則落地

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《北交所股票做市交易業務細則》和《北交所股票做市交易業務指引》昨日發布，對證券公司開

展北交所股票做市交易業務的流程、權利義務和監督管理等方面予以規定，兩項文件自發布之日

起施行。（ｌｃ）

