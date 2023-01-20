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20/01/2023 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶２８點子，報６﹒７７０２刷逾一周低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７０２，
較上個交易日跌２８點子，錄得四連貶，續創１月１１日以來逾一周新低，上個交易日報
６﹒７６７４。
　　在聯儲局即將舉行新年首次議息會之際，雖然市場普遍預期會加息２５個基點，但聯儲局高
層對貨幣政策的整體方向仍存在分歧。加息前景不明朗影響美元走勢，紐約尾盤美匯指數跌
０﹒３０％，至１０２﹒０６。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７７０２　　＋２８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３３６１　＋３１７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２７２９　　＋７１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６４６　　　－３﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３９１５　＋３７７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８２８　－１５９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３３２３　－２６１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１２４９　　　－６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３９３６　　＋６９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０２９６　＋１５０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３５７　　－２１﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒２４８２　＋７３３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５５１７　＋２２５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８２﹒０４００　　－９６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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