【聚焦人幣】人幣中間價續貶２８點子，報６﹒７７０２刷逾一周低

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７０２，

較上個交易日跌２８點子，錄得四連貶，續創１月１１日以來逾一周新低，上個交易日報

６﹒７６７４。

在聯儲局即將舉行新年首次議息會之際，雖然市場普遍預期會加息２５個基點，但聯儲局高

層對貨幣政策的整體方向仍存在分歧。加息前景不明朗影響美元走勢，紐約尾盤美匯指數跌

０﹒３０％，至１０２﹒０６。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７７０２ ＋２８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒３３６１ ＋３１７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２７２９ ＋７１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６４６ －３﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３９１５ ＋３７７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８２８ －１５９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３３２３ －２６１﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１２４９ －６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３９３６ ＋６９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０２９６ ＋１５０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３５７ －２１﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒２４８２ ＋７３３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５５１７ ＋２２５﹒００

１人民幣╱韓元 １８２﹒０４００ －９６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

