【互聯互通】滬深交易所就擴大滬港通深港通徵求意見

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上交所和深交所昨日發布通知，擬就滬港

通、深港通業務實施辦法徵求意見，將具有表決權差異安排的公司股票納入滬股通和深股通，以

落實中港兩地進一步擴大股票互聯互通標的範圍的監管安排。意見反饋截止時間為２月２日。

港交所則指，是次擴大的相關細節包括北向及南向合資格股票的資格準則及考察機制仍有待

監管批准，正式實施時間將另行公告。



＊具有表決權差異安排的公司股票首納滬股通、深股通的條件＊



滬深交易所明確具有表決權差異安排的公司股票首次納入滬股通、深股通的條件。具體而言

，具有表決權差異安排的公司股票首次納入深股通或滬港通，除需要符合深股通股票一般調入標

準外，還需要滿足上市時間滿６個月及其後２０個交易日、具有表決權差異安排的公司股票首次

納入考察日前１８３日中交易日的日均市值不低於２００億元（人民幣．下同）、有表決權差異

安排的公司股票首次納入考察日前１８３日成交總額不低於６０億元、未因違反該類股票監管規

定受本所公開譴責等條件。

在股票納入範圍方面，上交所將滬股通股票基準指數調整為上證Ａ股指數，深交所則將深股

通股票基準指數調整為深證綜合指數。同時，滬深兩市均設置了指數成分股符合日均市值５０億

元以上、日均成交金額３０００萬元以上和全天停牌交易日天數佔總交易日天數的比例低於

５０％等調入條件。

在股票調出標準方面，滬深兩市明確，滬股通、深股通股票（非Ａ＋Ｈ股）存在日均市值低

於４０億元，或者日均成交金額低於２０００萬元，或者全日停牌交易日天數佔總交易日天數的

比例達到或超過５０％等情形的，將在半年度定期調整時調出滬股通、深股通股票。



＊調整港股通股票納入、調出標準＊



在港股通股票標的範圍方面，滬深交易所在現行港股通股票標的基礎上，新增納入股票調整

考察日前１２個月港股平均月末市值不低於港幣５０億元的恒生綜合小型股指數成分股。

值得注意的是，此前深港通的港股通股票標的範圍已包含股票調整考察日前１２個月港股平

均月末市值不低於港幣５０億元的恒生綜合小型股指數成分股，故此次未調整港股通股票調入標

準和調整機制不變。

調出標準方面，滬深兩市均明確：屬於恒生綜合小型股指數成分股且不屬於Ａ＋Ｈ股的港股

通股票，調整考察日前十二個月港股平均月末市值低於４０億港元的，調出港股通股票。

