【聚焦人幣】人行廣州分行：人幣連三年成大灣區首大跨境結算貨幣

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行廣州分行表示，２０２２年，廣東省跨境人民幣業務
量達５﹒９萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒３％，佔同期本外幣跨境結算的
４４﹒４％，較上年度增長２﹒７個百分點；其中貨物貿易項下跨境人民幣業務量達１﹒９萬億
元，同比增長２９％，成為拉動跨境人民幣業務增長的主要引擎。人民幣連續三年成為大灣區第
一大跨境結算貨幣。（ｗｌ）
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