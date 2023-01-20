《神州縱橫－凌昆》要重視長期增長制約因素

《神州縱橫》對中國經濟前景，近期多集中於討論疫情影響及疫後復甦等短期表現。然而同

樣值得關注者是更長遠的發展走勢，在這方面最近內地一些研究敲響了警鐘。



＊長遠增長前景有疑問＊



按二十大要求到２０３５年中國建或中興發達國，人均ＧＤＰ須達到２萬美元水平。即使

２０２７年能保三，２０２３至２０３５期間年均ＧＤＰ增長須達４﹒６１％，但這難度很高，

因為２０１０至２０１９疫情引發波動前，中國ＧＤＰ增長已以年均０﹒３３個百分點的速度下

降。這也就是筆者多年前提出的「軟著陸」論，且當「軟著陸」持續將有累積作用，由量變到質

變引發硬著陸。當前在國際環境日差及國內疫情核爆夾擊下，硬著陸的險正與日俱增。另方面評

論界對前景的看法也有重大分歧，樂觀派如林毅夫指中國潛在增長率可達６至８％，但悲觀派則

指增長將受制於一系列因素如債負重槓桿率高，人口老化、環境污染及資源短缺等。故必須探討

此類制約，之前筆者已被步討論了人口老化的需求側問題，並認為要以加大投資來克服未富先老

問題。現再討論供給側問題，首先是由此引致勞力不足而影響增長，有人更認為中國勞動力年增

供應量已進入收縮期，人口紅利已消失，到易 拐點已出現。筆者雖不否認上述事實，但仍認為

勞力不足制約在目前中國並非嚴重的硬制約，有許多途徑減輕其效果，有三點尤須注意。



＊人才紅利利用不足＊



首先是新增勞力仍多絕對數目似大，單是大專畢業生便逾１１００萬。其次是農村佔人口比

例仍高，相比發達國尤其美國更多出不少，故仍有轉出勞力空間，大城市及沿海地區的民工荒主

因是吸引力相對下降。再次是新一波科技發展對節省用工效用日大。長珠三角等地都有「機器代

人」計劃，中國已連年成為全球產銷機械人最多的國家，顯見勞工替代正快速進行。最後是中國

產業發展在之前急升後進入了結構調整期，許多產品已出現初步市場飽和。這包括手機、汽車及

住房等，今後發展要由填補缺口轉向優質替代。因此許多大企業經即使有盈利者）亦要大裁員瘦

身。總之，當前勞工不足並非硬制約，更大的問題是勞工供需錯位：一方面缺人另方面有人找不

到工。特別值得注意是青年尤其大專生就業難，人才紅利未有充分利用，不利於推動優質發展，

讓人才紅利替代人口紅利。人才就業不足不利建設現代化強國，必須以恰當的投資解決。此外，

人口老化還會帶來另一種供給側問題：人員動力不足，影響了創業、創科及管理等多方面，和難

以適應新形勢新環境，在百年大變時期尤為不利，須尋求方法解決。

《資深評論員 凌昆》



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