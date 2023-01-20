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20/01/2023 08:12

《神州縱橫－凌昆》要重視長期增長制約因素

　　《神州縱橫》對中國經濟前景，近期多集中於討論疫情影響及疫後復甦等短期表現。然而同
樣值得關注者是更長遠的發展走勢，在這方面最近內地一些研究敲響了警鐘。
　
＊長遠增長前景有疑問＊
　
　　按二十大要求到２０３５年中國建或中興發達國，人均ＧＤＰ須達到２萬美元水平。即使
２０２７年能保三，２０２３至２０３５期間年均ＧＤＰ增長須達４﹒６１％，但這難度很高，
因為２０１０至２０１９疫情引發波動前，中國ＧＤＰ增長已以年均０﹒３３個百分點的速度下
降。這也就是筆者多年前提出的「軟著陸」論，且當「軟著陸」持續將有累積作用，由量變到質
變引發硬著陸。當前在國際環境日差及國內疫情核爆夾擊下，硬著陸的險正與日俱增。另方面評
論界對前景的看法也有重大分歧，樂觀派如林毅夫指中國潛在增長率可達６至８％，但悲觀派則
指增長將受制於一系列因素如債負重槓桿率高，人口老化、環境污染及資源短缺等。故必須探討
此類制約，之前筆者已被步討論了人口老化的需求側問題，並認為要以加大投資來克服未富先老
問題。現再討論供給側問題，首先是由此引致勞力不足而影響增長，有人更認為中國勞動力年增
供應量已進入收縮期，人口紅利已消失，到易　拐點已出現。筆者雖不否認上述事實，但仍認為
勞力不足制約在目前中國並非嚴重的硬制約，有許多途徑減輕其效果，有三點尤須注意。
　
＊人才紅利利用不足＊
　
　　首先是新增勞力仍多絕對數目似大，單是大專畢業生便逾１１００萬。其次是農村佔人口比
例仍高，相比發達國尤其美國更多出不少，故仍有轉出勞力空間，大城市及沿海地區的民工荒主
因是吸引力相對下降。再次是新一波科技發展對節省用工效用日大。長珠三角等地都有「機器代
人」計劃，中國已連年成為全球產銷機械人最多的國家，顯見勞工替代正快速進行。最後是中國
產業發展在之前急升後進入了結構調整期，許多產品已出現初步市場飽和。這包括手機、汽車及
住房等，今後發展要由填補缺口轉向優質替代。因此許多大企業經即使有盈利者）亦要大裁員瘦
身。總之，當前勞工不足並非硬制約，更大的問題是勞工供需錯位：一方面缺人另方面有人找不
到工。特別值得注意是青年尤其大專生就業難，人才紅利未有充分利用，不利於推動優質發展，
讓人才紅利替代人口紅利。人才就業不足不利建設現代化強國，必須以恰當的投資解決。此外，
人口老化還會帶來另一種供給側問題：人員動力不足，影響了創業、創科及管理等多方面，和難
以適應新形勢新環境，在百年大變時期尤為不利，須尋求方法解決。
《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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