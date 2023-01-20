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20/01/2023 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收跌２點報６﹒７７４０，虎年收爐累跌６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》虎年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今
早高開１０５點子報６﹒７６３３，惟無力企穩，匯價盤中轉跌，一度跌１７２點穿６﹒７９，
尾盤跌幅收窄，最終收報６﹒７７４０僅跌２點子，兩連跌，創１月１１日以來逾一周最低。以
整個虎年（２０２２年１月２８日－２０２２年１月２０日）計，人民幣即期匯率在虎年累瀉近
６﹒１％。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７２點子，報６﹒７７８２。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７０２，較上個交易日跌２８點子，錄
得四連貶，續創１月１１日以來逾一周新低，上個交易日報６﹒７６７４。
　
＊料節後人民幣匯價大概率維持區間震盪＊
　
　　交易員稱，美國聯儲局官員持續釋放偏鷹信號，美指弱勢是否可持續存疑，同時市場購匯仍
然偏多，對人民幣構成拖累；預計節後匯價大概率維持區間震盪，待看到基本面明確復甦信號後
再選擇方向。
　　浙商證券最新報告指出，２０２３年全球主要經濟體表觀是衰退實質是滯脹，美國經濟增速
大概率降至潜在增速下方，中國也在疫後修復期，全球處於「比差邏輯」中，而在此環境下中國
經濟的韌性將支持人民幣匯率升值。（ｊｔ）

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