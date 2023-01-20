【聚焦數據】上海去年ＧＤＰ轉降０﹒２％，工業、消費等全線跌

《經濟通通訊社２０日專訊》２０２２年上海市國民經濟運行情況公布。根據地區生產總值

統一核算結果，２０２２年上海市實現地區生產總值４４６５２﹒８０億元（人民幣．下同），

按可比價格計算，同比下降０﹒２％，降幅比前三季度收窄１﹒２個百分點。２０２１年上海全

市ＧＤＰ按年上漲８﹒１％。

其中，第一產業增加值９６﹒９５億元，同比下降３﹒５％；第二產業增加值

１１４５８﹒４３億元，下降１﹒６％，降幅比前三季度收窄２﹒４個百分點；第三產業增加值

３３０９７﹒４２億元，增長０﹒３％，而前三季度為下降０﹒５％。

全年全市新建商品房銷售面積１８５２﹒８８萬平方米，同比下降１﹒５％，降幅比前三季

度收窄５﹒５個百分點。其中，新建商品住宅銷售面積１５６１﹒５１萬平方米，同比增長

４﹒８％，而前三季度為下降３﹒６％。



＊汽車製造業同比漲９﹒３％，社會消費品零售挫９﹒１％＊



全年全市規模以上工業增加值同比下降０﹒６％，降幅比前三季度收窄１﹒６個百分點；規

模以上工業總產值４０４７３﹒６８億元，同比下降１﹒１％，降幅比前三季度收窄０﹒４個百

分點。其中，汽車、電子等重點行業較快增長。汽車製造業總產值同比增長９﹒３％，計算機、

通信和其他電子設備製造業總產值同比增長１﹒７％。

全年全市金融業增加值８６２６﹒３１億元，同比增長５﹒２％；信息傳輸、軟件和信息技

術服務業增加值３７８８﹒５６億元，增長６﹒２％；房地產業增加值３６１９﹒２１億元，增

長０﹒９％；租賃和商務服務業增加值２８９４﹒１２億元，增長０﹒２％；交通運輸、倉儲和

郵政業增加值１９１４﹒５３億元，下降８﹒１％；批發和零售業增加值５０６８﹒５０億元，

下降９﹒７％。

全年全市社會消費品零售總額１６４４２﹒１４億元，同比下降９﹒１％，降幅比前三季度

收窄１﹒６個百分點。全年全市居民人均可支配收入７９６１０元，同比增長２％，增速比前三

季度提高１﹒０個百分點。（ｗｌ）

