【ＦＯＣＵＳ】法百萬人大罷工，揭兩大難題待解

【ＦＯＣＵＳ】「Ｃ＇ｅｓｔ ｌａ ｌｕｔｔｅ ｆｉｎａｌｅ，Ｇｒｏｕｐｏｎｓ－

ｎｏｕｓ ｅｔ ｄｅｍａｉｎ（這是最後的鬥爭，團結起來到明天）。」巴黎公社成員創作的

「國際歌」歌詞，逾一個半世紀後，從紐約的護士到倫敦的鐵路工，最新是百萬人聚集的法國街

頭，勞動者怒火熊熊燃燒。論其誘因，包括「整體回落」的通脹數據暗藏魔鬼，還有人口老化危

機。



＊擬提高法定退休年齡至６４歲＊



當約９００萬日本、１９萬香港的「銀髮族（６５歲以上）」仍在工作，逾百萬法國人周四

（１９日）卻湧上街頭，抗議政府擬將法定退休年齡從６２歲提高至６４歲的改革方案。車站、

學校、油站、醫院乃至核電廠，巴黎、馬賽、里昂、圖盧茲……聲勢浩大的罷工示威浪潮蔓延全

國。

正在西班牙訪問的總統馬克龍，較早時的新年賀詞剛將「退休制度改革」稱為２０２３年重

中之重，最新強硬回應指，改革早在春季選舉時就「以民主的方式被提出並得到通過」。他所指

的是去年４月以５８﹒５５％的得票率，戰勝極右對手勒龐贏得第二個５年任期。但看真些，該

次大選投票率不到７２％，錄１９６９年以來最低，背後是逾三分一選民杯葛。

斬獲逾１３００萬票（馬克龍近１９００萬票）卻飲恨的勒龐，昨日藉機稱，退休改革必須

「徹底取消」，擁有最多會員的法國總工會（ＣＧＴ）則警告「今天只是第一天」。



＊通脹居高不下成另一催化劑＊



今次全法罷工浪潮一呼百應，催化劑更不得不提通脹。隨著２０２１年第四季建立的「價格

盾牌機制（ｔａｒｉｆｆ ｓｈｉｅｌｄ）」對能源費用的漲幅限制，即將由４％升至１５％，

法國家庭面臨的能源帳單首季料急升。

同樣的情況亦出現在護士、教師、火車司機等罷工風起雲湧的英國，盡管整體ＣＰＩ上月回

落至１０﹒５％，但牛奶、糖、黃油、雞蛋、果醬等食品漲幅高達２４％至４６％，扣除通脹後

，上述公營部門就業者的薪酬僅增３﹒３％，低於私營部門的７﹒２％。

然而，以「改革者」自居的馬克龍會讓步嗎？事實上，他去年競選政綱原本提出是將退休年

齡提高至６５歲，政府力推改革有兩大理由，一是退休基金面臨赤字威脅，必須未雨綢繆；二是

人均壽命遞增，工作年齡亦應隨之延長。



＊歐盟料２０７０年平均６７歲退休＊



但在６８％法國民眾看來，上述理由並不成立。據法國退休指導委員會（ＣＯＲ）數據，退

休基金去年盈餘料為３２億歐元，而預計養老金支出到２０２７年佔ＧＤＰ的１３﹒９％，僅較

２０２１年增０﹒１個百分點；即使到２０７０年，佔比亦介於１２﹒１％至１４﹒７％。至於

壽命，去年法國男女平均分別為７９﹒３歲和８５﹒２歲，實際跟２０１４年相若。

不過，法國統計局最新公布，該國２０２２年出生率創歷史新低（７２﹒３萬名嬰兒），應

給了馬克龍理由。而歐盟委員會報告「Ｔｈｅ ２０２１ Ａｇｅｉｎｇ Ｒｅｐｏｒｔ」更預

計，各成員國平均法定退休年齡到２０７０年將達６７歲。另據聯合國報告，法國年齡中位數

２０７０年將從去年的４１﹒８歲升至４８﹒１歲，無獨有偶，預期年齡中位數２０６９年超越

日本問鼎全球最老的中國（５５﹒１歲），在《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年

）》明確「實施漸進式延遲法定退休年齡」。

回想２０１９年時，法國人以漫長的交通系統大罷工抗議退休制度改革，最終馬克龍因新冠

疫情爆發而擱置，無論今次他會否同樣投降，由人口老化大勢而激化的社會福利矛盾，未來數十

年將困擾更多政府和個人。

