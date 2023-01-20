【新冠感染】世衛：中國報告上周新冠住院６﹒３萬人，疫情來最高

《經濟通通訊社２０日專訊》根據世界衛生組織（ＷＨＯ）周四發布的一份周報，截至１月

１５日的一周內，中國報告的新冠住院人數大幅增加，達到疫情開始以來的最高水平。世衛組織

基於中國提交的數據所做的報告顯示，中國因新冠住院的人數與前一周相比猛增７０％，達到

６﹒３３０７萬人。



＊孫春蘭：全國疫情救治任務仍較重＊



國務院副總理孫春蘭到醫院慰問一線醫務人員，指出疫情發生三年來，１３９８萬醫務人員

堅守抗疫最前線，長時間高強度、超負荷工作，護佑每一個生命。近期全國整體疫情已處於較低

位流行水平，防控工作轉段平穩有序，在院重症患者數量穩步下降，但救治任務仍然較重。

農村農業部召開全國春節期間農村地區疫情防控工作部署視頻會強調，春節期間城鄉人員大

流動，聚集性活動明顯增多，再疊加風雪低溫天氣不利影響，農村地區疫情防控工作仍面臨著風

險挑戰。要分級分類精準服務，用好現有鄉村網格治理資源，持續加強重點人群健康狀況跟蹤監

測，堅決防止出現衝擊道德底線的極端事件。

另外，國務院聯防聯控機制綜合組召開全國新冠疫情防控工作電視電話會議要求，各地要統

籌調配醫療資源，全面加強醫療救治等工作。堅持關口前移，確保有重症傾向的患者及時轉診。

調動專家和醫務人員支持救治能力較弱、重症發生率較高地區。（ｃａ）

