【新冠感染】盧寵茂：非放棄抗疫，將藉污水監測等觀察疫情變化

《經濟通通訊社２０日專訊》港府１月３０日起將撤銷向新冠患者發出隔離令，確診者也不

用向政府呈報。醫務衞生局局長盧寵茂在電台節目中強調並非放棄抗疫，仍很重視新冠疫情，會

一直透過污水監測及公、私營醫療系統收集數據觀察疫情變化。

他稱，本港新冠確診數字逐步下降，市民免疫力亦提高，醫療系統可以應付，因此有條件改

變疾病管理模式，常態化面對新冠病毒，但預計撤銷隔離令後確診數字會增加，參考去年１２月

底至今年１月初的感染高峰，仍發現本港可安穩渡過，基於這些數據，認為是合適時機調整政策

。



＊普通科門診新冠確診診症名額增至逾１萬個＊



新措施生效後，醫管局現時為隔離確診病人提供的遙距診症服務會停止。盧寵茂說，遙距診

症所需人手是一般門診３至４倍，當進入復常階段，亦回復正常診症，醫管局所有普通科門診診

所均會為新冠確診病人提供治療，包括確診病人的診症名額，由現時每７５００個增加至超過１

萬個。

他又說，過去一個月已為撤銷隔離令做準備，當局曾與私家醫生業界溝通，現時許多私家醫

生也會為懷疑新冠病人提供治療，呼籲患者不要貿然前往急症室。

對於政府建議學生確診後不要上學，盧寵茂解釋，由於幼童疫苗接種率偏低，在學校參與課

外活動及午膳時間，容易造成傳播。不過，沒有建議教師染疫後無需上班，他表示，會繼續和教

育局商討。（ｒｈ）

