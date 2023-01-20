《經濟通通訊社２０日專訊》Ｎｅｔｆｌｉｘ表示，第四季度會員數量高於預期，股價周四
（１９日）在盤後交易中上漲７﹒１％。
Ｎｅｔｆｌｉｘ付費會員人數為２﹒３０７５億，按年增長４％，預測為２﹒２７３億。收
入為７８﹒５億美元，按年增長１﹒９％，預測為７８﹒６億美元。
此外，Ｎｅｔｆｌｉｘ任命Ｇｒｅｇ Ｐｅｔｅｒｓ為聯席行政總裁，因為Ｒｅｅｄ
Ｈａｓｔｉｎｇｓ已辭職。（ｒｃ）
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20/01/2023 11:22
【外圍經濟】Ｎｅｔｆｌｉｘ會員較預期增加，股價上升
《經濟通通訊社２０日專訊》Ｎｅｔｆｌｉｘ表示，第四季度會員數量高於預期，股價周四
（１９日）在盤後交易中上漲７﹒１％。
Ｎｅｔｆｌｉｘ付費會員人數為２﹒３０７５億，按年增長４％，預測為２﹒２７３億。收
入為７８﹒５億美元，按年增長１﹒９％，預測為７８﹒６億美元。
此外，Ｎｅｔｆｌｉｘ任命Ｇｒｅｇ Ｐｅｔｅｒｓ為聯席行政總裁，因為Ｒｅｅｄ
Ｈａｓｔｉｎｇｓ已辭職。（ｒｃ）
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