  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2023 11:22

【外圍經濟】Ｎｅｔｆｌｉｘ會員較預期增加，股價上升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》Ｎｅｔｆｌｉｘ表示，第四季度會員數量高於預期，股價周四
（１９日）在盤後交易中上漲７﹒１％。
　　Ｎｅｔｆｌｉｘ付費會員人數為２﹒３０７５億，按年增長４％，預測為２﹒２７３億。收
入為７８﹒５億美元，按年增長１﹒９％，預測為７８﹒６億美元。
　　此外，Ｎｅｔｆｌｉｘ任命Ｇｒｅｇ　Ｐｅｔｅｒｓ為聯席行政總裁，因為Ｒｅｅｄ　
Ｈａｓｔｉｎｇｓ已辭職。（ｒｃ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/01/2023
發盈喜獲大行唱好兼油價創7周高　中海油中石油齊急升
人氣文章財經熱話20/01/2023
《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現 美團仍有沽壓宜150元部署
人氣文章大行報告20/01/2023
【大行炒D乜】復常要買餐飲零售股？高盛點評一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning20/01/2023
溫鋼城料外資仍有流入港股空間　恒指最樂觀望兩萬五
人氣文章財經熱話20/01/2023
【虛幣世界】FTX有機會翻生，比特幣企穩21000美元
人氣文章中國故事19/01/2023
《神州經脈》中美高級官員會面　外資月內加倉逾千億　A股明確升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金