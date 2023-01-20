【外圍經濟】虛擬貨幣借貸平台Ｎｅｘｏ支付４５００萬美元罰款

《經濟通通訊社２０日專訊》虛擬貨幣借貸平台Ｎｅｘｏ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｃ將向美
國聯邦和州監管機構支付共４５００萬美元的罰款，公司被指控提供虛擬貨幣借貸產品，違反了
證券條例。
美國證券交易委員會（ＳＥＣ）表示，Ｎｅｘｏ的Ｅａｒｎ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ
Ｐｒｏｄｕｃｔ等同於本應在該機構註冊的證券。
ＳＥＣ表示，Ｎｅｘｏ將向ＳＥＣ支付２２５０萬美元，並支付２２５０萬美元以了結州監
管機構的指控。（ｒｃ）
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