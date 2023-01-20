【外圍經濟】虛擬貨幣借貸平台Ｎｅｘｏ支付４５００萬美元罰款

《經濟通通訊社２０日專訊》虛擬貨幣借貸平台Ｎｅｘｏ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｃ將向美

國聯邦和州監管機構支付共４５００萬美元的罰款，公司被指控提供虛擬貨幣借貸產品，違反了

證券條例。

美國證券交易委員會（ＳＥＣ）表示，Ｎｅｘｏ的Ｅａｒｎ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ

Ｐｒｏｄｕｃｔ等同於本應在該機構註冊的證券。

ＳＥＣ表示，Ｎｅｘｏ將向ＳＥＣ支付２２５０萬美元，並支付２２５０萬美元以了結州監

管機構的指控。（ｒｃ）

