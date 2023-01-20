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20/01/2023 07:50

【企業盈警】恒和集團（００５１３）料中期盈轉虧最多９００萬元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒和集團（００５１３）公布，預期截至去年１２月３１日止
中期虧損７００萬至９００萬元，而２０２１年同期純利１７１０萬元。
　　該集團指，虧損主因銷售收入同比減少約２０％、財務成本？加約１３５０萬元，以及外匯
錄得虧損，而２０２１年同期淨收益１００萬元。（ｗｈ）

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