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20/01/2023 07:50

【企業盈喜】國家聯合資源（００２５４）料去年純利大增

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家聯合資源（００２５４）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度純利將大幅增加。
　　該集團指，預期溢利大幅增加主因債務重組的重大收益超過３億元，相當於該集團根據債務
重組償付經債權人扣減後，結欠的尚未償還債務總額及與該等尚未償還貸款相關融資成本，減支
付債權人的現金結算，以及發行的債權人股份公平值。
　　該集團預期將於２月底前公布業績。（ｗｈ）

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