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26/01/2023 09:05

《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３６９０）

　　《牛熊志選》筆者祝各位兔年愉快，身體健康！市場繼續關注美聯儲加息步伐，並憂慮美聯
儲將無視通脹放緩繼續加息，美股上周四（１９日）繼續下跌。港股上周五（２０日）回勇，收
市前更升近４００點，突破２２０００點水平創半年新高。恒指牛熊證資金流情況，截至周四過
去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１１２８﹒０萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒
指熊證則累計約４１７６﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周
四，恒指牛證街貨主要在收回價２１１００點至２１３９９點之間，累計相當約１９５５張期指
合約；熊證街貨主要在收回價２２０００點至２２２９９點之間累計了相當約２７８４張期指合
約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２２﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
１﹒１個波幅點至２５﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升０﹒９個波幅點至２３﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至
３１﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至３５﹒３％；中石油
（００８５７）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２６﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波
幅上升１﹒３個波幅點至２８﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至
１９﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至２８﹒３％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２０﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降２﹒２個波幅點至３７﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至
２４﹒４％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄
得約６，６６１﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較
活躍的美團認購證為行使價約１８８元至２２８元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒１倍至
６﹒３倍；另外，港交相關認購證及牛證期內錄得約１，８７７﹒０萬元資金淨流入部署，資金
留意行使價４００元至４４５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒４倍至９﹒２倍

　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約２，２１２﹒０萬元資金淨
流入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２８３元至３７９元附近的中期價外
條款，實際槓桿約４﹒８倍至７﹒３倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
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場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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