《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３６９０）

《牛熊志選》筆者祝各位兔年愉快，身體健康！市場繼續關注美聯儲加息步伐，並憂慮美聯

儲將無視通脹放緩繼續加息，美股上周四（１９日）繼續下跌。港股上周五（２０日）回勇，收

市前更升近４００點，突破２２０００點水平創半年新高。恒指牛熊證資金流情況，截至周四過

去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１１２８﹒０萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒

指熊證則累計約４１７６﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周

四，恒指牛證街貨主要在收回價２１１００點至２１３９９點之間，累計相當約１９５５張期指

合約；熊證街貨主要在收回價２２０００點至２２２９９點之間累計了相當約２７８４張期指合

約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２２﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒１個波幅點至２５﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒９個波幅點至２３﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

３１﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至３５﹒３％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２６﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒３個波幅點至２８﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

１９﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至２８﹒３％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２０﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降２﹒２個波幅點至３７﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至

２４﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約６，６６１﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較

活躍的美團認購證為行使價約１８８元至２２８元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒１倍至

６﹒３倍；另外，港交相關認購證及牛證期內錄得約１，８７７﹒０萬元資金淨流入部署，資金

留意行使價４００元至４４５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒４倍至９﹒２倍

。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約２，２１２﹒０萬元資金淨

流入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２８３元至３７９元附近的中期價外

條款，實際槓桿約４﹒８倍至７﹒３倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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