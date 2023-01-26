《每周華語－黃溢華》「鴨兔錯覺」：「軟」著陸？「硬」著陸？

《每周華語》上周美財長指美通脹可望紓緩，但需求工人仍大。美國企業面對各大小的新經

營形勢，下決策非一件易事。２０２２年美聯儲局急加息大幅上調息率正確嗎？高通脹的「反面

」乃嚴重衰退可出現。



同一件事情，可以有很多的觀點。例如美國經濟今年衰退嗎？如果下半年衰退，美聯儲局傾

向減息，而企業經營的形勢自然又見步入另一困難期。不少分析員及經濟學家認為美國衰退；另

方面卻不乏看好美國經濟可以「軟」著陸，不是「硬」著陸者。向「右」看，同一幅圖，是一隻

「兔」仔，而向「左」看，同是一幅卡通，卻是一隻「鴨」。



１８９２年１０月２３日，德國幽默雜誌「Ｆｌｉｅｇｅｎｄｅ Ｂｌａｔｔｅｒ」有一幅

未具名的插圖，標題為《是那一種動物呢？》，再加上一副題：《兔和鴨》。１９５３年《哲學

研究》作者維特斯坦（Ｌｕｄｗｉｇ Ｗｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ）妙用了這一幅的插圖，提出

了一個重要的思維哲學觀點，即「ａｓｐｅｃｔ－ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ」，也可視為：認為衰

退，卻看不到好景仍在；而認為經濟趨向好景，卻看不到衰退即將出現。事實上，２０２３年╱

２０２４年的美國經濟去向，一方面是企業盈利比預期好，通脹可以回落，可以有空間減息，「

軟」著陸成功，美國企業╱股巿下半年表現必再回勇。美國通脹再回升否？美聯儲局有可能採取

再大幅加息否？此時「硬」著陸也不足為奇了。



上周美高盛公布業績，使巿場失望。全球經濟仍不穩定，而疫情壓根兒無全面全球消失，各

國開關：乃好事，但全面再運行順利否，有待真正考驗。地緣困局及供應鏈仍未解決，因而「鴨

兔錯覺」存在於巿場甚而企業決策者之中更為自然。２０２２年美聯儲局急上調息率，因而巿場

極為波動，２０２２年納指表現差強人意，道指大力反彈，標普亦然：股價回升不代表美企業面

對２０２３年的全球經濟，可以無風無浪。



美國債上限很快到達，未來幾個月，美參眾兩院必須及早解決。否則上半年企業不易有大作

為。一旦美債╱美元受壓，美國Ｙｉｅｌｄ急升，全球有難：衰退機會便大升了。可見困擾美國

企業，乃極多方面的不肯定性，且不少產業不易反彈，成本╱人工上揚，因而企業不會輕易全球

擴展巿場。例如Ｔｅｓｌａ電動車已全球大減價，谷巿佔率，且看Ｔｅｓｌａ能否為股價打「強

心針」。



航空股及旅遊相關產業，可反彈，但仍有不少隱憂。油價？再大升？地緣形勢一旦全面惡化

，美企業生意更難做了。走筆至此：可見「鴨兔錯覺」已可能「存在」於上文。此一困景，乃近

年太多全新的不肯定因素浮現，而事情發展不清不楚之下，看「軟」著陸或看「硬」著陸都內在

潛在看不對的因素。２０２３年╱２０２４年，解困非易事，企業必更為小心營運了。



一面倒看好科技股，２０２２年納指大跌。１９９０年╱２０００年巿場╱基金也一面倒看

好納指！怎料看見「鴨」卻出現了２０００年的「兔」子：科技股跑得太快；回吐更快。可見事

情「左」與「右」共存，不可盲目看好為要。油價已大幅回落，彈回１５０美元又如何？歐洲天

然氣價格又再大升？《資深市場人士 黃溢華》



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