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即市新聞

26/01/2023 07:46

《日出而作》三大美指漲跌不一，道指單日轉向保不失，標指微跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）　
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　　紐約道瓊斯　　　３３７４３﹒８４　升　　　９﹒８８　　０﹒０３％
　　標普５００　　　　４０１６﹒２２　跌　　－０﹒７３　－０﹒０２％
　　納斯達克　　　　１１３１３﹒３６　跌　－２０﹒９１　－０﹒１８％
　　倫敦富時１００　　７７４４﹒８７　跌　－１２﹒４９　－０﹒１６％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１５０８１﹒６４　跌　－１１﹒４７　－０﹒０８％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７０４３﹒８８　跌　　－６﹒６０　－０﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１２９﹒５７９８，歐元兌美元１﹒０９１７
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　維達（０３３３１）年度盈利約７億元跌５６﹒９％，末期息３０仙　
　　南華金融（００６１９）３０８萬元售兩股股份，料收益１３萬元　　
　　東方大學城（０８０６７）中期純利升３７％至１５７萬人幣，不派息
　　微創醫療（００８５３）旗下心脈醫療料去年純利升最多２０％　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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先施表行（００４４４）提手表獨家分銷協議仲裁，尋求損害賠償　　　　　　　　　　　　　
中國投資開發（００２０４）兩股東或提收購股份要約，申請今早復牌；暫停獨立非執董莫秀萍
職務權力，調查指控　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日贏控股（０１７４１）提調解請求，涉工程被拖欠款　　　　　　　　　　　　　　　　　　
亞洲電視（００７０７）擬５００萬美元購區塊鏈商３０％股權，訂備忘　　　　　　　　　　
香港資源（０２８８２）收購天津智耘４９％股權協議失效　　　　　　　　　　　　　　　　
致豐工業電子（０１７１０）控股股東溢價２３％增持股權至７５％　　　　　　　　　　　　
醫思健康（０２１３８）料上季銷售額不少於１０億元，增最少８％　　　　　　　　　　　　
大森控股（０１５８０）折讓１２％發新股，抵償４３９萬元債　　　　　　　　　　　　　　
國際資源（０１０５１）２﹒５億元認購基金，投資醫療保健行業證券　　　　　　　　　　　
香港教育（０１０８２）兩獨立非執董辭任，委匡嘉琦及梁詩琪接任　　　　　　　　　　　　
澳亞集團（０２４２５）超額配股權獲部分行使，多籌３８８萬元　　　　　　　　　　　　　
華夏文化科技（０１５６６）同意傳票交法院，撤銷第三張替代傳票　　　　　　　　　　　　
和黃醫藥（０００１３）授呋喹替尼海外獨家許可，收最高逾１１億美元　　　　　　　　　　
金斯瑞（０１５４８）附屬合作藥物上季售５５００萬美元，環比持平　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）發９７７萬獎勵新股，市值逾３８億元　　　　　　　　　　　　　　　　
茂盛控股（０００２２）兩董事辭任，委兩人任執董及獨立非執董　　　　　　　　　　　　　
３６０數科（０３６６０）董事付永進辭任，委趙帆任獨立董事　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　鷹瞳（０２２５１）１４５０萬美元認購合夥，投資醫療　
　　北京能源國際（００６８６）１３９億人幣蒙古建３風電場
　　越秀地產（００１２３）去年９個月純利２１億人幣　　　
　　中國建材（０３３２３）附屬天泥料去年少賺最多６８％　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　宇華教育（０６１６９）月底贖回５億元換股債　　　　　　　　　　
　　楓葉教育（０１３１７）下月強制贖回換股債本金５０００萬美元連息
　　正榮服務（０６９５８）主席黃仙枝辭任，非執董劉偉亮接任　　　　
　　國美零售（００４９３）附屬國美電器破產呈請提異議，尋求和解　　
　　雅居樂（０３３８３）附屬內地發中期票據籌１２億人幣　　　　　　
　　正榮地產（０６１５８）主席黃仙枝辭任，副主席劉偉亮調任主席　　
　　老恒和釀造（０２２２６）控股股東股份禁制令延至２月前申請解除　
　　滙景控股（０９９６８）票據息到期未付，尋准延至４月２１日付　　
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　　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　投資者等待特斯拉財報，美股小幅上落，道指連升４日
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　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　中疾控稱上月２２日陽性６９４萬達峰，陽性率現已降
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　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　小米汽車設計被洩密，小米稱為早期招標設計稿，非最終文件
　　滬深股市今明休市，下周一復市　　　　　　　　　　　　　
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