《日出而作》三大美指漲跌不一，道指單日轉向保不失，標指微跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３７４３﹒８４ 升 ９﹒８８ ０﹒０３％

標普５００ ４０１６﹒２２ 跌 －０﹒７３ －０﹒０２％

納斯達克 １１３１３﹒３６ 跌 －２０﹒９１ －０﹒１８％

倫敦富時１００ ７７４４﹒８７ 跌 －１２﹒４９ －０﹒１６％

法蘭克福ＤＡＸ １５０８１﹒６４ 跌 －１１﹒４７ －０﹒０８％

巴黎ＣＡＣ４０ ７０４３﹒８８ 跌 －６﹒６０ －０﹒０９％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１２９﹒５７９８，歐元兌美元１﹒０９１７



《公司業績》

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維達（０３３３１）年度盈利約７億元跌５６﹒９％，末期息３０仙

南華金融（００６１９）３０８萬元售兩股股份，料收益１３萬元

東方大學城（０８０６７）中期純利升３７％至１５７萬人幣，不派息

微創醫療（００８５３）旗下心脈醫療料去年純利升最多２０％

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《公司資訊》

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先施表行（００４４４）提手表獨家分銷協議仲裁，尋求損害賠償

中國投資開發（００２０４）兩股東或提收購股份要約，申請今早復牌；暫停獨立非執董莫秀萍

職務權力，調查指控

日贏控股（０１７４１）提調解請求，涉工程被拖欠款

亞洲電視（００７０７）擬５００萬美元購區塊鏈商３０％股權，訂備忘

香港資源（０２８８２）收購天津智耘４９％股權協議失效

致豐工業電子（０１７１０）控股股東溢價２３％增持股權至７５％

醫思健康（０２１３８）料上季銷售額不少於１０億元，增最少８％

大森控股（０１５８０）折讓１２％發新股，抵償４３９萬元債

國際資源（０１０５１）２﹒５億元認購基金，投資醫療保健行業證券

香港教育（０１０８２）兩獨立非執董辭任，委匡嘉琦及梁詩琪接任

澳亞集團（０２４２５）超額配股權獲部分行使，多籌３８８萬元

華夏文化科技（０１５６６）同意傳票交法院，撤銷第三張替代傳票

和黃醫藥（０００１３）授呋喹替尼海外獨家許可，收最高逾１１億美元

金斯瑞（０１５４８）附屬合作藥物上季售５５００萬美元，環比持平

騰訊（００７００）發９７７萬獎勵新股，市值逾３８億元

茂盛控股（０００２２）兩董事辭任，委兩人任執董及獨立非執董

３６０數科（０３６６０）董事付永進辭任，委趙帆任獨立董事

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《國企紅籌》

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鷹瞳（０２２５１）１４５０萬美元認購合夥，投資醫療

北京能源國際（００６８６）１３９億人幣蒙古建３風電場

越秀地產（００１２３）去年９個月純利２１億人幣

中國建材（０３３２３）附屬天泥料去年少賺最多６８％

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《神州民企》

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宇華教育（０６１６９）月底贖回５億元換股債

楓葉教育（０１３１７）下月強制贖回換股債本金５０００萬美元連息

正榮服務（０６９５８）主席黃仙枝辭任，非執董劉偉亮接任

國美零售（００４９３）附屬國美電器破產呈請提異議，尋求和解

雅居樂（０３３８３）附屬內地發中期票據籌１２億人幣

正榮地產（０６１５８）主席黃仙枝辭任，副主席劉偉亮調任主席

老恒和釀造（０２２２６）控股股東股份禁制令延至２月前申請解除

滙景控股（０９９６８）票據息到期未付，尋准延至４月２１日付

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《國金頭條》

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投資者等待特斯拉財報，美股小幅上落，道指連升４日

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《新冠感染》

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中疾控稱上月２２日陽性６９４萬達峰，陽性率現已降

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《其他消息》

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小米汽車設計被洩密，小米稱為早期招標設計稿，非最終文件

滬深股市今明休市，下周一復市

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