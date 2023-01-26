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26/01/2023 07:50

《國金頭條》投資者等待特斯拉財報，美股小幅上落，道指連升４日

　　《經濟通通訊社２６日專訊》投資者周三（２５日）等待特斯拉財報，美股收盤小幅上落。
道指漲９﹒８８點，或０﹒０３％，收３３７４３﹒８４點。納指跌２０﹒９１點，或
０﹒１８％，收１１３１３﹒３６點。標普５００跌０﹒７３點，或０﹒０２％，收
４０１６﹒２２點。
　　受聯儲局勢下調加息幅度影響，道指是連續第４個交易日上漲，標普位於４０００點大關以
上，料將在本月錄得２０１９年以來最大月線漲幅。
　　科技界財報方面，微軟第二季每股收益超過市場預期，但業績前景未見利好元素。特斯拉季
度利潤和銷售均超預期，不過現金流低於預期，股價在盤後交易中拉鋸。
　　美元走低，美匯指數報１０１﹒５５。美元兌日圓跌０﹒７％，至１２９﹒２７。此外，加
拿大央行此前宣布加息２５個基點，但同時表示預計未來將按兵不動，以評估之前政策緊縮的效
果。消息令加元創下一周最大跌幅，美元兌加元一度上漲０﹒４％至１﹒３４２８。
　
＊黃金期貨連漲５個交易日＊
　
　　黃金期貨價格連續第５個交易日攀升，是去年８月以來最長的上漲紀錄。紐約期金漲
０﹒４％，至每盎司１９４２﹒６０美元。
　　紐約期油漲２美仙，收每桶８０﹒１５美元，是連續第５日位於８０美元以上。布蘭特期油
跌１美仙，收每桶８６﹒１２美元。（ｊｆ）

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