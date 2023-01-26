《缸邊隨筆－石鏡泉》應對３種衰退的投資策略

《缸邊隨筆》「今年會出現經濟衰退」已是市場共識。瑞信的陶冬本月中在《經濟通》指出

，市場及央行的焦點不約而同由通脹轉向衰退，而股、債市場對全球衰退的判斷卻各有分別。



陶冬認為，美、歐及中國３大經濟體正面對迥然不同的經濟。歐洲經濟有多差取決於俄烏戰

事的發展，而歐經濟也有很多結構性問題亟待解決。美國經濟或不至陷入衰退，但稍有差池，便

可能出現負增長，其中能否解決工資與物價同步攀升仍是一大疑問。



至於中國，國家在沒有通脹壓力下，怎樣把房地產重新推回穩定、均衡及可持續增長的軌道

，對國家經濟最為重要，也將影響著全球經濟。



如果像陶冬分析，３大經濟體對全球經濟舉足輕重，那今年全球似真的難免步入衰退。投資

者可怎樣投資部署？除看全球通脹、企業盈利，以及美儲局的貨幣政策外，還須看經濟衰退屬深

度、輕度，或美儲局最期望的「軟著陸」哪一種情況。



＊深度衰退：防守及科技股＊



深度衰退的特徵最明顯，包括企業盈利大幅下降、失業率飈升等。在深度衰退的情況，那些

對經濟表現較敏感的股票會受重創，因其估值主要看盈利。經濟敏感股包括從事材料、工業、銀

行、非必需品等業務的企業。相反，對經濟不敏感的股票則盈利穩定，例如從事生活必需品、公

用事業等防守型股票都屬這類，可看高一線。



若處深度衰退，要防守，債券可說是不二之選。今年債券會被看好，因為：一、債息即將見

頂；二、債券價格已見底，反彈機會大，何況債券４至５％利息回報仍甚吸引。



不過，在深度衰退的情況，通脹會更快受控；當美儲局轉向減息救經濟，市場便會Ｖ形反彈

，而其中科技股更被看好。因為科技股的估值來自對未來盈利的預期，較少受當前深度衰退的影

響，而美儲局轉向，提前減息，也將有利科技股。當然，這並不是說科技股只升不跌，而是說它

們所受到的影響相對有限，其中也只有具韌力和爆發性，有「護城河」即穩定的商業模式和現金

流的科技股，才可生存。



策略上，投資者可採均衡的槓鈴策略：一半投資於極端防守性的股票；另一半投資於極端進

攻型的，例如科技增長股。



＊輕度衰退：銀行股可取＊



以今時發展，最有可能出現的是輕度衰退。由於它有更多不確定性，買與沽的訊號較模糊，

故在３種情況中，以它的難度最大。企業盈利會開始下跌，投資者宜避開從事非必需品業務的經

濟敏感型企業。



雖然銀行也對經濟敏感，經濟不好，銀行股價原難有表現，但輕度衰退對經濟卻不會造成很

大傷害。只要銀行資產負債表健康，息口仍持續高企，銀行便可繼續以高息放貸，盈利會較樂觀

。



值得留意的是，無論出現深度或輕度的衰退，相信醫療股都會有不錯的表現。因為它們有極

高的定價權，而且是必需品，業績不會太受影響。例如２００８及２０２０年，美國醫療股表現

便優於大市，而它們也不像純防守性的股票般被捧得過高。



＊軟著陸：材料、金融、能源、房託＊



至於美儲局最期望的經濟軟著陸，市況反而可能最差。因為經濟雖放緩，卻仍有增長，通脹

降溫慢。而美儲局亦不敢提早減息，甚至會維持高息不變，估值便難以釋放。



在這情況下，科技股中的增長股未必是個好選擇。科技股估值被遏抑愈久，股價拖拉愈大，

拖慢了反彈步伐。另防守股也可能受創。當經濟軟著陸，或可讓經濟敏感股有表現的機會，尤其

是材料、金融兩大板塊的表現可能會優於大市；如高息環境持續，銀行股亦可考慮。



能源股在經濟持續衰退，需求會不斷上升，故可選擇。至於與收租相關的房地產信託基金

（ＲＥＩＴｓ）板塊，因軟著陸可讓勞動市場保持熱度，利好租務。



今年企業的盈利的確難以提升，但博風雨過後股價可以表現佳。今年會否重演２００９及

２０２０年的情況？如是，科技增長股便可博風雨過後而來的反彈，但估值何時釋放，就很難說

得準。無論今年出現哪種衰退情況，投資者都需要因應經濟及市場狀況，調整策略。例如美儲局

轉向較遲，便會有更長牛皮，或波動市，投資者便要隨機應變。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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