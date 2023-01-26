《專家之言－葉尚志》資金入市信心增強，守穩１０日線仍可試高

《專家之言》１月２０日，港股在虎年最後一個交易日出現高開高走，恒指漲了有接近

４００點，站到了２２０００點整數關水平來收盤，是去年６月２８日以來的首次。而在港股通

繼續暫停休市下，大市成交量連續第二日錄得不足１０００億元。雖然在農曆新年長假前夕，持

貨過長假將面對較大的不確定性，但是現時市場人氣氣氛仍好，尤其是在本月初恒指站回到

２５０日線的牛熊分界線以上之後，在對於復常復甦繼續持有正面預期的情況下，資金目前入市

的積極性和信心，是相對明顯有所增強的。目前，正如我們指出，港股已進入了「技術牛」的狀

態階段，市場對於消息會傾向以正面態度來解讀看待，而後續市場發展估計將會是從「技術牛」

演進至「實質牛」的過程階段，實質的宏觀以及企業運營數據表現如何，將會是這過程階段的關

鍵影響因素。而從恒指在去年１０月３１日的階段底１４５９７點來算，目前已累升修正了有逾

７４００點或逾５０％，對於復常復甦的正面預期已有超前反映，因此，在現時觀察市場演進過

程階段的窗口期，加上恒指短線技術性超買情況依然嚴重有待改善，估計港股目前仍處於短線尋

頂行情，守穩１０日線２１６１０點仍可有試高機會，但現時的上限相信會在２２５００點。另

一方面，以收盤價來算失守１０日線的話，則要注意有完成尋頂開始掉頭回整的可能。



＊ＡＴＭ領指數股普漲，惟總體成交未能配合＊



港股震盪了幾天後，守住１０日線後又再試高，在盤中曾一度上升４０１點高見２２０５２

點，再創本輪行情新高。指數股再次出現普漲，但總體成交量流動性未能有效增加配合，其中，

互聯網龍頭ＡＴＭ領漲，騰訊（００７００）持續升勢再漲了有２﹒３５％繼續進逼４００元關

口，１０連跌的美團－Ｗ（０３６９０）則反彈了有接近５％，而市傳馬雲來港與財金界人士會

面，消息刺激阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）漲了有３﹒６５％，三隻股票合共給恒指帶來有接

近１８０點的升幅。

恒指收盤報２２０４５點，上升３９４點或１﹒８１％。國指收盤報７４８４點，上升

１７１點或２﹒３３％。恒生科指收盤報４５６９點，上升１１９點或２﹒６７％。另外，港股

主板成交量有９５１億多元，而沽空金額有１５８﹒５億元，沽空比例１６﹒６７％。至於升跌

股數比例是１２３２：３９６，日內漲幅超過１２％的股票有４５隻，而日內跌幅超過１０％的

股票有２３隻。港股通休市至本月３０日重開。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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