《盤後部署》恒指２２８００料有阻力，小米領漲藍籌宜先食胡

《經濟通通訊社２６日專訊》港股在兔年首個交易日開紅盤。恒指高開３４１點，報

２２３８６。早段騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）、小米

（０１８１０）及京東（０９６１８）靠穩，恒指維持升勢。半日升３８１點，報２２４２６。

午後恒指升幅擴大，即使濠賭藍籌股尾段回落，恒指最終在全日最高位收市。

恒指全日收報２２５６６，升５２２點或升２﹒３７％，主板成交１１９５﹒５５億元。國

企指數報７７０６，升２２３點或升２﹒９８％。恒生科技指數報４７６３，升１９４點或升

４﹒２６％。



＊科技、金融保險股造好＊



今日大市成交額較上個交易日增加２４４億元，資金淨流入額增加８﹒８２億元，而多隻重

磅科技股造好，「軟件服務」行業的單日成交額佔大市總成交的２３％，科技指數的升幅亦跑贏

大市，相信資金在假日過後仍積極部署科技股。此外，在友邦（０１２９９）、滙控

（００００５）及港交所（００３８８）這三隻重磅金融保險股的帶動下，恒指繼續向上。

值得留意，恒指今日的９日ＲＳＩ升至８５，代表升至嚴重超買，再看由２０２１年２月

１８日高位３１１８３至２０２２年１０月３１日低位１４５９７，此跌幅的０﹒５倍反彈目標

為２２８９０，與今日收市位２２５６６只差３２４點，短線或在２２８００至２２９００水平

遇上阻力。



＊手機市場需求仍疲弱＊



藍籌股之中，小米（０１８１０）為領頭羊。今日高開２﹒０２％，報１２﹒１元，早段升

幅已擴大至逾１０％，收市升１２﹒４８％，報１３﹒３４元，成交約１﹒５５億股，涉資

２０﹒１３億元，盤中高見１３﹒４元，最低見１２元。

今日小米成交額較上個交易日急增１６億元，資金淨流入亦急增２﹒６億元，龐大成交額及

持續流入的資金，推動股價大升。技術走勢上，小米自去年１２月起反覆上升，在２０天線的支

持力強，今日進一步升破１０及２５０天線，短線料能繼續向上。

然而，小米今日收市價與去年６月２８日高位１４﹒５４元已非常接近，股價亦升至接近嚴

重超買，在低位買入的投資者現階段宜先食胡。另一方面，去年第四季度全球智能手機出貨量略

多於３億部，按年下降１８﹒３％，為有記錄以來最大跌幅。手機消費市場仍疲弱，能否在復常

後提高需求仍要觀察，現時不宜對小米的前景過分樂觀。

其他科技藍籌股方面，騰訊升３﹒８３％，報４０６﹒８元；阿里升１﹒０３％，報

１１７﹒５元；美團升２﹒５６％，報１７２﹒４元；京東集團升２﹒７６％，報２４５﹒４元

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