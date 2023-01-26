《盤後部署》恒指２２８００料有阻力，小米領漲藍籌宜先食胡

《經濟通通訊社２６日專訊》港股在兔年首個交易日開紅盤。恒指高開３４１點，報
２２３８６。早段騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）、小米
（０１８１０）及京東（０９６１８）靠穩，恒指維持升勢。半日升３８１點，報２２４２６。
午後恒指升幅擴大，即使濠賭藍籌股尾段回落，恒指最終在全日最高位收市。
恒指全日收報２２５６６，升５２２點或升２﹒３７％，主板成交１１９５﹒５５億元。國
企指數報７７０６，升２２３點或升２﹒９８％。恒生科技指數報４７６３，升１９４點或升
４﹒２６％。
＊科技、金融保險股造好＊
今日大市成交額較上個交易日增加２４４億元，資金淨流入額增加８﹒８２億元，而多隻重
磅科技股造好，「軟件服務」行業的單日成交額佔大市總成交的２３％，科技指數的升幅亦跑贏
大市，相信資金在假日過後仍積極部署科技股。此外，在友邦（０１２９９）、滙控
（００００５）及港交所（００３８８）這三隻重磅金融保險股的帶動下，恒指繼續向上。
值得留意，恒指今日的９日ＲＳＩ升至８５，代表升至嚴重超買，再看由２０２１年２月
１８日高位３１１８３至２０２２年１０月３１日低位１４５９７，此跌幅的０﹒５倍反彈目標
為２２８９０，與今日收市位２２５６６只差３２４點，短線或在２２８００至２２９００水平
遇上阻力。
＊手機市場需求仍疲弱＊
藍籌股之中，小米（０１８１０）為領頭羊。今日高開２﹒０２％，報１２﹒１元，早段升
幅已擴大至逾１０％，收市升１２﹒４８％，報１３﹒３４元，成交約１﹒５５億股，涉資
２０﹒１３億元，盤中高見１３﹒４元，最低見１２元。
今日小米成交額較上個交易日急增１６億元，資金淨流入亦急增２﹒６億元，龐大成交額及
持續流入的資金，推動股價大升。技術走勢上，小米自去年１２月起反覆上升，在２０天線的支
持力強，今日進一步升破１０及２５０天線，短線料能繼續向上。
然而，小米今日收市價與去年６月２８日高位１４﹒５４元已非常接近，股價亦升至接近嚴
重超買，在低位買入的投資者現階段宜先食胡。另一方面，去年第四季度全球智能手機出貨量略
多於３億部，按年下降１８﹒３％，為有記錄以來最大跌幅。手機消費市場仍疲弱，能否在復常
後提高需求仍要觀察，現時不宜對小米的前景過分樂觀。
其他科技藍籌股方面，騰訊升３﹒８３％，報４０６﹒８元；阿里升１﹒０３％，報
１１７﹒５元；美團升２﹒５６％，報１７２﹒４元；京東集團升２﹒７６％，報２４５﹒４元
。（ｅｒ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇