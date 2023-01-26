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26/01/2023 09:03

【國際要聞】鮑威爾確診新冠病毒，仍計劃出席２月議息會後記召

　　《經濟通通訊社２６日專訊》聯儲局主席鮑威爾上周新冠病毒檢測呈陽性，但他仍計劃在聯
邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）在２月１日議息會議後舉行的記者招待會。
　　聯儲局在媒體日程表中表示，記者會將按慣例於美東時間下午２時３０分在華盛頓的聯儲局
總部舉行。
　　聯儲局在１月１８日表示，接種過新冠疫苗及加強針的鮑威爾，在當天檢測呈陽性後出現輕
微症狀，其後居家隔離並遠程工作。（ｐｃ）

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