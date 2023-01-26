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即市新聞

26/01/2023 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》先作短期調整，中期反覆再升

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、工業與
能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控
（００００５）、騰訊（００７００）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權證或
牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選東
方海外（００３１６）、海豐國際（０１３０８）與九龍倉（００００４）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、工業與能源業。此外，恒生綜合
大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油、匯控與騰訊，可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份
，則宜首選東方海外、百濟神州（０６１６０）與中國旺旺（０１５１）。
　　筆者於農曆年長假期前認為港股的走勢難測，假後又如何呢？看來，今早（２６日）大市開
紅盤的機會很大，但料會有積極的獲利回吐沽盤入市，至於收市呈現的會否亦是紅盤，則說不定
。中期後市仍看反覆再升，惟料會先於本月內或下月初至現短期調整。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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