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26/01/2023 09:30

《談國論企－黎偉成》原油天然氣發電穩產預示佳

　　《談國論企》中國的原油、電力、天然氣等能源在２０２２年１２月有穩定較快增長，是為
國內生產總值ＧＤＰ在２０２２年四季度同比能夠增長２﹒９％的其中重要支持力量。中央和國
務院於四季度積極控疫和有針對性的推出措施支持經濟回穩，加上在２０２３年１月８日以保健
康、防重症為主調的全面優化境內疫情防控，及放寬對外通關等措施，對國民經濟在新的一年會
有更進一步的良性和正面作用，重回穩中有進發展軌道可期。
　
＊國家優化控疫和刺激經濟措施使利能需求續殷＊
　
　　國家統計局所發布的最新資料顯示，各項主要能源企業在２０２２年１２月份的生產情況，
普有良性的發展，特別惹人注目的是（一）原油，即使國際高價產生不輕的壓力，惟該集團在增
自產的同時，再增加進口數量，顯示境內對原油的需求頗為殷切。原油於２０２２年１２月份的
（１）產量為１６８７萬噸，同比增長２﹒５％，環比則放緩０﹒４個百分點，使１－１２月份
的累計產量達２﹒０６７億噸同比增長２﹒９％，比２０２１年同期的升幅２﹒４％要高０﹒５
個百分點。要知道，中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年全年增３％，遠低於２０２１年所
增的８﹒１％約４﹒９個百分點，原油生產量仍多於上年，所顯的啟示性相當良好。
　　但（２）原油進口於２０２２年１２月份達４８０７萬噸同比升４﹒２％，即比上月少增
７﹒６個百分點，而１－１２月份累計達５﹒０８２８億噸同比的減幅收窄至０﹒９％。此為原
油每噸均價的回高仍處於５０％或以上的水平所致，但油口原油在下半年比上半年有明顯的提升

　　（３）原油加工量，於２０２２年１２月份達５９８８萬噸，同比即使只是增加２﹒５％，
而全年累計６﹒７５９億噸同比仍減３﹒４％，同樣是逐步收窄年初的減幅。
　　至於（二）天然氣，產量於２０２２年１２月份達２０４億立方米，同比增加６﹒５％，環
比放緩２﹒１個百分點，全年累計產量２１７８億立方米的升幅，維持於６﹒４％的穩定水平。
但天然氣的進口於１２月份為１０２８萬噸同比減少１１﹒８％，降幅比上月擴大９。個百分點
，顯然受困進口價每噸約４１００元同比飆升５８﹒５％的影響。
　　天然氣為世界各地重要發展的潔淨能源，中國多年來一直積極主動支持和鼓勵天然氣的生產
、進口和應用。
　　（三）原煤，即使國煤原油價格走高後仍浮沉於相對高水平價，加上疫情於下半年仍反覆，
對煤炭產生不輕的壓力，但原煤於２０２２年１２月份的（１）產量為１２９９萬噸，同比增長
２﹒４％，環比則放緩０﹒７個百分點，使１－１２月份的累計產量達４﹒５０億噸同比增長
９％，比２０２１年全年的升幅４﹒７％要高４﹒３個百分點。此與火電於２０２２年全年產量
增加１﹒３％基本是同步的表現。
　　問題是（ＩＩ）煤炭的進口，仍然相當疲弱：於２０２２年１２月份的產量為３０９１萬噸
，同比減少０﹒１％，減幅幅比對上一個月的１１月之數收窄７﹒７個百分點之普。原煤於１２
進口減少，進口價期大增的影響。唯是國家能源委員會２０２１年１０月９日提出多個以煤碳為
主的節能減排政策性措施，得到落實和預期效應：優化以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭產能
布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼續有序淘汰落後煤電。
　
＊預期電力原油天然氣今年消耗會多於去年＊
　
　　再看（四）電力方面，全國發電量於２０２２年１２月達７５７９億千瓦時，同比增長３％
，環比多增２﹒９個百分點，而１－１２月份的累計發電量為８﹒４萬億千瓦時，同比增長稍
２﹒２％。
　　不同類型電力機構的發電情況，普見理想，尤其是賴以為主火電企業的發電量於１０月份同
比增長３﹒２％，比９月份少增２﹒９個百分點；風電發電量則增１５﹒４％；太陽能發電量增
３﹒２％；核電增產６﹒６％；水電增產６﹒６％，反映出國民經濟當月的發展情況，有改善，
乃不爭的事實。
　　基於中央經濟工作會議力挺的「堅持穩中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」政策和措
施，會在２０２３陸續發揮正面和良性的作用與效應。尤其是疫情基本緩和及受控，是時候集中
更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良好和正面的轉
化。我估計國內生產總值ＧＤＰ全年增長或達４﹒５５％。是為相當理想表現矣。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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