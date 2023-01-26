《談國論企－黎偉成》原油天然氣發電穩產預示佳

《談國論企》中國的原油、電力、天然氣等能源在２０２２年１２月有穩定較快增長，是為

國內生產總值ＧＤＰ在２０２２年四季度同比能夠增長２﹒９％的其中重要支持力量。中央和國

務院於四季度積極控疫和有針對性的推出措施支持經濟回穩，加上在２０２３年１月８日以保健

康、防重症為主調的全面優化境內疫情防控，及放寬對外通關等措施，對國民經濟在新的一年會

有更進一步的良性和正面作用，重回穩中有進發展軌道可期。



＊國家優化控疫和刺激經濟措施使利能需求續殷＊



國家統計局所發布的最新資料顯示，各項主要能源企業在２０２２年１２月份的生產情況，

普有良性的發展，特別惹人注目的是（一）原油，即使國際高價產生不輕的壓力，惟該集團在增

自產的同時，再增加進口數量，顯示境內對原油的需求頗為殷切。原油於２０２２年１２月份的

（１）產量為１６８７萬噸，同比增長２﹒５％，環比則放緩０﹒４個百分點，使１－１２月份

的累計產量達２﹒０６７億噸同比增長２﹒９％，比２０２１年同期的升幅２﹒４％要高０﹒５

個百分點。要知道，中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年全年增３％，遠低於２０２１年所

增的８﹒１％約４﹒９個百分點，原油生產量仍多於上年，所顯的啟示性相當良好。

但（２）原油進口於２０２２年１２月份達４８０７萬噸同比升４﹒２％，即比上月少增

７﹒６個百分點，而１－１２月份累計達５﹒０８２８億噸同比的減幅收窄至０﹒９％。此為原

油每噸均價的回高仍處於５０％或以上的水平所致，但油口原油在下半年比上半年有明顯的提升

。

（３）原油加工量，於２０２２年１２月份達５９８８萬噸，同比即使只是增加２﹒５％，

而全年累計６﹒７５９億噸同比仍減３﹒４％，同樣是逐步收窄年初的減幅。

至於（二）天然氣，產量於２０２２年１２月份達２０４億立方米，同比增加６﹒５％，環

比放緩２﹒１個百分點，全年累計產量２１７８億立方米的升幅，維持於６﹒４％的穩定水平。

但天然氣的進口於１２月份為１０２８萬噸同比減少１１﹒８％，降幅比上月擴大９。個百分點

，顯然受困進口價每噸約４１００元同比飆升５８﹒５％的影響。

天然氣為世界各地重要發展的潔淨能源，中國多年來一直積極主動支持和鼓勵天然氣的生產

、進口和應用。

（三）原煤，即使國煤原油價格走高後仍浮沉於相對高水平價，加上疫情於下半年仍反覆，

對煤炭產生不輕的壓力，但原煤於２０２２年１２月份的（１）產量為１２９９萬噸，同比增長

２﹒４％，環比則放緩０﹒７個百分點，使１－１２月份的累計產量達４﹒５０億噸同比增長

９％，比２０２１年全年的升幅４﹒７％要高４﹒３個百分點。此與火電於２０２２年全年產量

增加１﹒３％基本是同步的表現。

問題是（ＩＩ）煤炭的進口，仍然相當疲弱：於２０２２年１２月份的產量為３０９１萬噸

，同比減少０﹒１％，減幅幅比對上一個月的１１月之數收窄７﹒７個百分點之普。原煤於１２

進口減少，進口價期大增的影響。唯是國家能源委員會２０２１年１０月９日提出多個以煤碳為

主的節能減排政策性措施，得到落實和預期效應：優化以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭產能

布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼續有序淘汰落後煤電。



＊預期電力原油天然氣今年消耗會多於去年＊



再看（四）電力方面，全國發電量於２０２２年１２月達７５７９億千瓦時，同比增長３％

，環比多增２﹒９個百分點，而１－１２月份的累計發電量為８﹒４萬億千瓦時，同比增長稍

２﹒２％。

不同類型電力機構的發電情況，普見理想，尤其是賴以為主火電企業的發電量於１０月份同

比增長３﹒２％，比９月份少增２﹒９個百分點；風電發電量則增１５﹒４％；太陽能發電量增

３﹒２％；核電增產６﹒６％；水電增產６﹒６％，反映出國民經濟當月的發展情況，有改善，

乃不爭的事實。

基於中央經濟工作會議力挺的「堅持穩中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」政策和措

施，會在２０２３陸續發揮正面和良性的作用與效應。尤其是疫情基本緩和及受控，是時候集中

更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良好和正面的轉

化。我估計國內生產總值ＧＤＰ全年增長或達４﹒５５％。是為相當理想表現矣。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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