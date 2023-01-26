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26/01/2023 09:38

【專訪】陶冬：Ｆｅｄ　Ｐｉｖｏｔ和ＰＢｏＣ　Ｐｉｖｏｔ

　　《經濟通通訊社２６日專訊》２０２２年，全球金融市場遭遇罕見重創，４３種大類資產全
軍覆沒，那麼２０２３年又將如何？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟
通通訊社》專訪時表示，２０２３年將被割裂成兩個半年，應該是固定收益類投資的好年景。上
半年通脹憂慮逐漸淡化，各大央行放緩加息步伐，直至徹底停止。與此同時，經濟衰退陰影逐漸
濃厚；到了下半年，全球衰退大局已定，市場焦點轉向聯儲何時減息，資本市場的語境從「會不
會減息」逐步過渡到「甚麼時候減息」，市場將根據預期做交易。
　
　　陶博稱，如果上述的經濟形勢判斷正確，２０２３年應該是固定收益類投資的好年景。鎖定
高收益，鎖定高評級，應該是全球資金在央行減息之前部署的策略。經濟衰退意味著企業盈利的
下滑，高增長公司受壓，高股息公司受捧。日本銀行在今年調整對債市干預的可能性頗高，日元
匯率可能強力反彈。
　
＊中國經濟還看三大焦點＊
　
　　至於中國經濟，他表示是今年全球經濟的搖擺因素，焦點在於會不會有強刺激措施出台，會
不會有超預期的貨幣寬鬆政策，房地產市場如何脫困。
　
　　當全世界都在講Ｆｅｄ　Ｐｉｖｏｔ（聯儲轉向）之際，在兔年更具有懸念、更值得期待的
是ＰＢｏＣ　Ｐｉｖｏｔ（中國人民銀行轉向）。

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