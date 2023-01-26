《美元走勢－羅明立》歐元在１﹒０９５０附近遇到阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２９﹒３５ １２９﹒５９ １２９﹒０２

歐元╱美元 １﹒０９２０ １﹒０９２５ １﹒０９０７

英鎊╱美元 １﹒２４００ １﹒２４１７ １﹒２３８９

美元╱瑞郎 ０﹒９１７２ ０﹒９１７９ ０﹒９１６９

美元╱港元 ７﹒８３２０ ７﹒８３２４ ７﹒８２８８

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《美元走勢》先祝大家兔年心想事成，身體健康，投資得心應手！

歐元區１月Ｍａｒｋｉｔ採購經理指數全面回升，服務業及綜合ＰＭＩ都重上５０水準，美

國方面的同類數據亦有改善，但仍然處於收縮水準。加拿大央行昨晚（２５日）議息後決定上調

利率０﹒２５％，但意外地表示會暫停加息，以評估連續加息後對經濟的影響，成為首個宣布暫

停收緊貨幣政策的Ｇ７央行。行長對會否於今年降息的提問表示言之尚早，亦指有需要的話可以

再度加息。加拿大央行是首個開始收緊貨幣政策的發達國家，如今又率先宣布暫停加息，令市場

更加認為聯儲局會有類似行動。市場普遍預計，美國聯儲局下周將加息０﹒２５％，而歐洲央行

則會加息０﹒５％，今日（２６日）美國將公布第四季度ＧＤＰ。美匯指數反覆下滑至

１０１﹒５５水準。歐元在１﹒０９５０附近遇到阻力，調整至１﹒０８５０附近，近期一直守

住１０天平均線，即市可在這１００點範圍短炒。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０８７０ １﹒０９４０ １﹒０８４５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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