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26/01/2023 10:04

【通關復常】丘應樺翼全面通關成兔年大禮，下月將訪沙特及阿聯酋

　　《經濟通通訊社２６日專訊》商務及經濟發展局局長丘應樺表示，踏入癸卯年，香港與內地
有序通關，開放各個口岸，已帶動本港的人流、物流，乃至資金流陸續恢復當中，反映香港已經
正式重返國際舞台。　
　　丘應樺期望，新一年贈予港商的禮物會是香港達成全面通關，他指與內地有序通關，無疑是
對一般市民和社會各界最好的禮物，政府將繼續審視情況，若情況許可，將盡早達成全面通關目
標。他相信，隨著本地疫情受控，社會逐步復常，有望推動區內經濟穩步發展，有信心全年營商
環境會穩中向好。
　
＊下月初將訪沙特及阿聯酋，５月訪美國＊
　
　　他又提到，下月初將陪同行政長官李家超，前往沙特阿拉伯和阿聯酋等中東地區；５月將會
出訪美國，參加亞太經濟合作組織會議；稍後時間會再出訪到內地和其他東盟國家，繼續說好香
港故事，期望年內系列的外訪行程，能夠有效吸引外商進駐，進一步提升本港經濟水平，增加就
業機會。　
　　至於加入全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）的進度，丘應樺指，當局在考慮新成員加入前，仍
需時理順部分規條，估計距離申請成功，仍需要多一些時間。他相信，本港加入組織後，可以更
有效推動本地經濟整體發展。　
　　另外，政府為了貫徹施政報告中的搶人才、搶企業措施，早於去年１２月底設立「引進重點
企業辦公室」。丘應樺透露，目前辦公室已經展開工作，而「引進重點企業諮詢委員會」方面，
當局已有全體成員名單，不久將來會集合成員舉行正式會議。（ｂｉ）
　

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