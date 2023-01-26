港交所歐冠昇：ＩＰＯ市場出現復甦，續提升市場吸引力

《經濟通通訊社２６日專訊》港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇表示，儘管去年挑戰重
重，但去年下半年ＩＰＯ市場出現復甦，單計１２月已有２０隻新股上市，而在本月首兩周內，
也已有１０隻新股上市。他強調，未來港股市場的交易額和新股ＩＰＯ數量仍取決於全球宏觀經
濟、市場需求、趨勢和其他影響市場的因素，雖然難以預測復甦速度的快慢，但相信內地復常支
持全球經濟持續改善。
歐冠昇在新春開市儀式上表示，２０２２年對整個社會而言都是非常艱難的一年，儘管本港
面臨著宏觀經濟和地緣政治挑戰，但港交所和客戶均經歷了豐碩且耀眼（ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ
ａｎｄ ｖｉｓｉｂｌｅ）的一年，港交所也取得了穩健的業績表現。
他指出，港交所今年將繼續強化產品、合作夥伴關係和平台，強化作為超級聯繫人的角色，
並將中國的增長故事帶給國際投資者。港交所會設法提升市場吸引力、活力和多元化，保持透明
度和信任，成為世界領先的交易所之一。
被問到港交所尋求沙特亞美來港上市的進展，歐冠昇只透露，港交所團隊２月將與跟隨港府
的代表團出訪中東，繼續對外宣傳香港的投資機遇。（ａｃ）
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