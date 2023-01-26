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26/01/2023 16:32

《本港經濟》出口貨值連跌八個月，１２月跌幅擴大至２９％遜預期

　　《經濟通通訊社２６日專訊》本港出口貨值連跌八個月。政府統計處宣布，今年１２月商品
整體出口貨值為３４８１億元，按年下跌２８﹒９％，較１１月跌２４﹒１％及預測跌
２３﹒４％為差。１２月商品進口貨值為３９９７億元，按年跌２３﹒５％，比１１月跌
２０﹒３％差，但比預估跌２５％佳。１２月份錄得有形貿易逆差５１６　億元，相等於商品進
口貨值的１２﹒９％。
　
＊輸往亞洲出口貨值跌２９％＊
　
　　去年１２月份與２０２１年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌２９﹒２％。此地區內
，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌３９﹒３％）、台灣（跌
３４﹒４％）、泰國（跌３１％）和中國內地（跌３０﹒４％）。除亞洲的目的地外，輸往其他
地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌４４﹒１％）、英國（跌
３９﹒６％）和美國（跌２６﹒７％）。
　
＊港府：短期內出口表現仍受累於環球增長疲弱＊
　
　　政府發言人表示，反映外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻的嚴重拖累，去年１２月商品出口
貨值的按年跌幅進一步擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口均繼續大幅下跌。輸往其他主要亞洲
市場的出口錄得不同程度的跌幅。
　　發言人稱，環球增長疲弱，短期內將繼續對香港的出口表現有負面影響，不過跨境陸路運輸
在近期相關限制放寬後逐漸恢復，應會抵消部分壓力。政府會密切留意情況。（ｃｌ）
　　　

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