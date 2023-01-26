《小傳日記》澳門憧憬旅客復常，金沙吼調整博番場

《小傳日記》兔年第一個交易日，恒指裂口高開３４２點，其後升幅進一步擴大，

２２４００都破埋，高開高收應該都冇走雞喇！

華人過農曆新年，聚埋一齊梗係要打番幾圈、鋤下大弟、玩下牌九呀咁，不過都係塘水滾塘

魚，贏自己人錢，旨在聯絡下感情。要贏街外錢，就梗係入下馬場、過下大海啦。內地放寬防疫

限制，港澳都鬆哂手。澳門１月８日開始，入境已經唔需要檢測同唔使隔離，當然亦唔使出示新

冠檢測證明啦。

根據港媒報道，沙田馬場周二（２４日）就有超過７萬人入場，農曆新年賽事更加吸引咗超

過２０億銀落注，創咗１９９７年香港回歸以來單日最高紀錄。澳門方面，澳門特區政府旅遊局

公布，農曆新年假期第二日，就有近４萬個內地遊客訪澳，係新冠疫情爆發以來最多，同日亦有

約２８０００個

香港客到訪。

提到澳門，自然要講下濠賭股啦！大隻啲嘅以金沙表現最佳，早段升過上去３１﹒５５銀，

創咗２０２１年７月１２日以嚟最高，但要小心，由舊年１０月３１日最低１２﹒５銀計已升咗

１﹒５倍，日線圖９ＲＳＩ喺舊年１２月達到超買水平後，呈現三頂背馳雛形；周線圖９ＲＳＩ

亦升到７６；月線圖睇，股價已略為升破２０１８至２０２１年中嘅大型橫行區底部，唔通可以

升到４０銀？

大行瑞銀就睇好金沙受惠旅客復甦，但評級只係俾中性，目標價就係３１﹒８銀，同今朝高

位只係差兩毫半紙，要博都係等調整先。暫時睇２０日線大約２７﹒８銀仲頂得下，到價先買啦

，但收低過２６﹒５銀最好止蝕，目標可以望番４０銀。



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