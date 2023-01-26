《葉劉的地球儀－葉劉淑儀》遭冷待二十年的前南丫石礦場

《葉劉的地球儀》猶記得立法會換屆選舉的時候，由於我所屬的港島西選區幅圓很大（包括

離島），但是選舉期有限，當時我未能走訪所有離島，於是，我趁著去年立法會休會期間，安排

了一系列離島考察工作，視察了大嶼山、長洲、南丫島等離島，聽取居民意見，了解他們所需，

亦發掘了一些尚待處理的發展項目－－南丫島索罟灣前南丫石礦場便是其中之一。



＊考察南丫島發掘問題＊



南丫島是香港第四大島嶼，卻只有約六千七百人居住，因為人口稀少，島上各種基建配置及

公共服務非常不足，居民生活十分不便。當時鄉事委員會告訴我，前南丫石礦場那麼一大幅用地

，特區政府愛理不理，雖然自２０１１年起以短期租約的方式租予香港基督教青年會辦青年營，

但因為缺乏基建，使用率甚低，情況與荒廢相差無幾，居民自然未能受惠。



這段期間，我多次在面書及公開提出重新發展前南丫石礦場，期望引起特區政府及社會的關

注。農曆新年前的立法會大會（１月１８日），我也向發展局局長甯漢豪提出了口頭質詢。



＊２０１２年做了兩個階段可行性研究＊



回顧歷史，前南丫石礦場是個久遠的項目，卻一直備受冷待。１９７８年，南丫石礦場開始

運作，後來停止運作後，特區政府便進行平整土地等工作，並早於２００２年已竣工，然後整幅

地曬了十年月光，特區政府在２０１２年終於想起做可行性研究，花了二千萬做了兩個階段的研

究後，立法會發展事務委員會亦於２０１４年討論過，但是項目之後不了了之，整幅土地坐了冷

板凳二十年，難怪立法會議員謝偉銓戲謔特區政府是「土地大嘥鬼」。



前南丫石礦場包括二十公頃已平整土地、五公頃人工湖、九公頃樹林和一公里長的海岸，合

共約三十四公頃。特區政府在２０１２年進行的「南丫島索罟灣前南丫石礦場未來土地用途發展

規劃及工程研究－－可行性研究」，當時的研究範圍涵蓋石礦場本身、毗鄰兩公頃的水泥儲存倉

，以及天然山坡和海岸線，合共約六十公頃。



由於當時大多數意見不認同興建高密度住宅，兩階段的研究及公眾諮詢結果是發展「旅遊與

房屋」合併主題，規劃興建千二個私營房屋及七百個資助房屋單位，可供五千人口入住；同時保

留人工湖，興建遊艇停泊及碼頭登岸處、水上活動中心、海濱長廊、單車徑、度假酒店及商業中

心等。



＊發展商沒興趣投資＊



看來當時的規劃頗美好，那為甚麼會擱置？發展局局長甯漢豪在立法會回覆我的口頭質詢時

解謎，原來當時特區政府要求發展商負責興建基建及配套，但是發展商考慮到興建基建斥資甚巨

，但是房屋單位數量少，不符成本效益，項目無人問津，特區政府如意算盤打不響，就不繼續了

，思維模式之僵化，可見一斑。



＊建議興建人才公寓＊



浪費了那麼多年，現在是時候「提速提效提量」，特區政府也要突破思維，重新規劃前南丫

石礦場的未來發展。石礦場一帶環境優美，背山面水，天然資源豐富，又有人工湖，我認為非常

適合發展水上活動中心、湖畔休閒設施。此外，雖然當年有環保人士聲稱發展會影響綠海龜的生

態，但是這方面的科學數據一直欠奉，可見打造生態旅遊也是可以考慮的。



住屋方面，除了低密度住宅，我認為應順應時勢興建人才公寓，用以吸引境外人才定居。雖

然甯漢豪局長指「人才公寓一般與工作地點應較為接近，這方面南丫島前石礦場用地可能比較遜

色」，但其實索罟灣與港島的距離相當近，往來中環或香港仔船程只需約三十分鐘，對外交通不

成問題。而且南丫島接近南區，數碼港也有很多金融科技及初創企業，很多在數碼港工作的專業

人才也喜歡南丫島的優美環境，若在那兒興建人才公寓估計大有吸引力，而且若基建及社區設施

齊備，居民生活必有改善。



＊特區政府應承擔發展的主體責任＊



最後，我認為特區政府應承擔發展的主體責任，主動推進項目及興建基建設施，而不是因為

發展商沒興趣便把項目擱置。喜見甯漢豪局長在立法會會議回覆「政府打算再通盤審視該地點的

土地規劃、發展模式、基建設施和交通配套的要求，以及整體發展的成本效益等」，並且「爭取

今年內開展研究」。希望這次特區政府坐言起行，別又浪費二十年。

《行政會議召集人、立法會議員 葉劉淑儀》

