《投資心得－潘鐵珊》永達汽車受惠消費升級，疫情後表現可望回升

《投資心得》永達汽車（０３６６９）截至去年１２月３１日止年度的集團股東應佔合

併淨利潤較截至２０２１年同期預料將錄得不多於４３％的下跌。此乃因去年３至５月上海地區

處於較長時間的封控狀態，同時於上海以外的門店亦受到了疫情封控的影響。



＊穩健推進網絡布局至全國，加強新能源車產業布局＊



在新冠疫情的影響下，去年度集團新車銷售量和售後服務收入對比同期均有所減少，毛利率

亦較同期錄得下降。但隨著國內的汽車消費市場的發展趨勢在將來進一步差異化，預期高汽車保

有量的一線城市，其升級購車需求將繼續旺盛，集團穩健推進網絡布局至全國冀望能形成優勢。

在國內，持續的汽車消費升級需求，令乘用車市場仍有很大的潛力，而豪華汽車的消費升級

需求亦不是短期，而是會持續的趨勢，加上新能源及二手車業務受政策導向利好，仍有很大的發

展空間。預期集團透過加強新能源汽車產業的布局，透過獨立的新能源汽車產業團隊，與新能源

品牌汽車工廠尋求戰略合作，研究新能源服務產業鏈未來的業務機會，以發展創新業務合作模式

。



＊品牌組合進一步優化，售後服務業務收入穩健增長＊



隨著豪華品牌在總體新車銷售收入中佔６６﹒５％，品牌組合實現進一步優化。新車銷售毛

利率為３﹒１５％，亦較去年同期上升了０﹒５１個百分點。此外，集團在售後服務業務收入實

現了穩健增長。可考慮於現價買入，上望９﹒８０元，跌穿６﹒４０元止蝕。《香港股票分析師

協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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