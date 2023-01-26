【新冠感染】中疾控：上月２２日陽性６９４萬達峰，陽性率現已降

《經濟通通訊社２６日專訊》中國疾病預防控制中心官網發布全國新型冠狀病毒感染疫情情

況，２０２２年１２月９日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨

勢，陽性人數１２月２２日達到高峰（６９４萬）後逐步下降，２０２３年１月２３日降至最低

１﹒５萬；檢測陽性率１２月２５日（２９﹒２％）達高峰後逐步下降，１月２３日降低到

５﹒５％。

中疾控指，發熱門診就診人數於２０２２年１２月２３日達到峰值２８６﹒７萬人次，隨後

連續下降，２０２３年１月２３日下降到６﹒３萬人次，較峰值下降了９７﹒８％。 其中，農

村發熱門診就診人數於上月２３日達到峰值９２﹒２萬人次，隨後波動下降，２０２３年１月

２３日下降至５萬人次，較峰值下降了９４﹒６％。

全國在院新冠感染者於２０２３年１月５日達到峰值１６２﹒５萬人，隨後持續下降，１月

２３日下降至２４﹒８萬人，較峰值減少了８４﹒８％。



＊每日在院新冠死亡病例達峰值４２７３後下降＊



全國在院新冠病毒感染者中，重症患者數量於２０２２年１２月２７日至２０２３年１月３

日期間每日增量近１萬，１月４日增量明顯下降，１月５日達到峰值１２﹒８萬，隨後持續下降

，１月２３日下降至３﹒６萬。

在院新冠病毒感染死亡病例數於１月４日達到每日峰值４２７３，隨後持續下降，１月２３

日下降至８９６。

中疾控指，監測結果表明，此輪疫情流行株為ＢＡ﹒５﹒２和ＢＦ﹒７，未發現新的變異株

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