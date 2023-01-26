《思前想後－郭思治》金活醫藥產品市場需求大，銷情可看高一線

《思前想後》筆者首次在兔年為各位執筆，先祝大家兔年萬事如意，股運亨通，生意興隆，

最重要是身體健康。

年初開始股市造好，恒指突破兩萬一千點關口，配合通關及農曆新年佳節，人員和資金的流

動拉動經濟增長。不少公司股份表現受投資者看好，金活醫藥（０１１１０）亦是其中之一。



＊京都念慈菴被瘋搶抗疫，獲准經營快測抗原試劑＊



金活醫藥扎根大健康產業多年，經銷代理包括京都念慈菴系列、喇叭牌正露丸、金活依馬打

正紅花油、康萃樂益生菌（Ｃｕｌｔｕｒｅｌｌｅ）、Ｌｉｆｅ＇ｓ ＤＨＡ藻油系列及普濟抗

感顆粒等家喻戶曉的醫藥產品及保健品，一直深受市場歡迎。當中，公司的星級王牌醫藥產品京

都念慈菴產品系列因為能有效紓緩上呼吸系統不適，成為了許多消費者對抗疫情的不二之選，被

瘋狂搶購。去年１１月京都念慈菴系列中的蜜煉川貝枇杷膏便以４３﹒４８億的品牌價值榮登「

２０２２年健康產業品牌價值榜」第２１位。此外，美國康萃樂益生菌

（Ｃｕｌｔｕｒｅｌｌｅ）因為有助提升免疫力，其成人款益生菌的銷量在疫情期間亦顯著提升

。順帶一提，金活醫藥亦有銷售金活牌醫用退熱貼、金活牌一次性醫用口罩，去年公司更獲得國

家批准經營新冠快速測試抗原試劑，有望開拓公司新產品。

經過疫情，大眾的自我保健意識大大提升，抗疫亦成為生活常態，對於抗疫藥品及保健藥品

需求越見殷切。隨著社會及經濟復常，預期生產鏈及物流系統對比去年將會變得順暢，金活醫藥

將有能力應付市場對其醫藥產品的龐大需求量，因此金活醫藥產品的銷情今年可望看高一線，令

人憧憬公司２０２３年的業績表現。



＊不斷尋求機會擴自身版圖，可考慮候低吸納＊



筆者先前已看好金活醫藥，公司作風務實之餘，亦不斷尋求機會擴大自身版圖。去年１０月

公司位於深圳龍崗的龍德健康產業園封頂，目標打造國家級生物醫藥產業集群，該項目預期於今

年招納進駐企業。此外，公司１０月亦完成收購法國Ｉｎｎｏｐｈａｒｍ公司，為公司未來海外

發展打下基礎。順帶一提，公司近日再次獲得「深圳老字號」獎牌，足見公司備受尊崇。金活醫

藥靠著自身雄厚的基礎，迎合種種利好因素，發展潛力高，投資者不妨考慮候低吸納。《香港股

票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



