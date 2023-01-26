《輪證高清－孫明哲》恭喜發財，利用網站工具偵測投資機會

《輪證高清》恭賀新禧，祝各位讀者兔年行大運！恒指在虎年最後一個交易日重上

２２０００點水平，是近半年的高位，在輪證市場的資金流向上，資金重要集中於科技股及傳統

藍籌股身上，而且好倉淡倉都有資金流入。

事實上，除了焦點的科技股、傳統藍籌股之外，其實亦有其他不同版塊近期表現突出，亦不

乏投資機會，例如受內地通關帶動，澳門博彩股表現突出，銀河（０００２７）及金沙

（０１９２８）上周都創１年高位，內需股同樣受惠於防疫政策放寬，安踏（０２０２０）上周

見近１０個月高位。這些股份的產品亦有資金流入，但相對較為短線，投資者傾向捕捉這類股份

幾日的短線上落，其他股份如醫藥股、手機設備股都有類似情況。資金以認股證捕捉股價幾天的

變化，然後又轉移至另一版塊上。那投資者又如何去偵測這些投資機會呢？

其實發行商網站上有不少工具可以幫助投資者，最直接的是觀察市場的資金情況，可利用輪

證資金流向圖了解過去５個交易日流入流出輪證的資金，觀察其他市場人士的部署。亦可留意滬

、深港通南向資金的數據了解北水的資金流向。即市股價變化方面，網站上亦有工具比較即市版

塊表現，可觀察不同版塊的即市表現，找出表現突出，跑贏大市的版塊及股份，若版塊出現異動

再進而觀察股份，節省不少時間。

利用上述工具尋找到目標股份之後，可沿用一直提到的「選輪三部曲」，挑選中年期、輕微

價外、低街貨產品，以下是澳門博彩股中條款合適的產品條款以供參考。



＊銀河購２９１３９，行使價６３﹒９３元，２０２３年３月２８日到期，實際槓桿９﹒８倍

＊銀河沽２９４９８，行使價５０﹒７５元，２０２３年１０月２０日到期，實際槓桿３﹒４倍

＊金沙購２９７４８，行使價３２﹒９元，２０２３年６月１日到期，實際槓桿４﹒７倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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